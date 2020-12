Broers in Zuidhorn bakken 1100 oliebollen voor seizoenkaart FC en minimacamping

Het extra geld dat wordt verdiend gaat dit jaar naar minimacamping Polemonium van Appie Wijma in Opende.

'Welkom in de oliebollenfabriek'

Al meteen als de voordeur van de woning aan de Praam open wordt gedaan ruik je het: hier worden oliebollen gebakken. 'Welkom in de oliebollenfabriek', zegt moeder Karin Mechielsen, die op het aanrecht beslag klaarmaakt. Naast haar staat Nathan op een krukje. Zo staat hij hoog genoeg om de bollen in een frituurpan te kunnen doen.

'Deze zijn glutenvrij', zegt hij, 'want daar houden we ook rekening mee.'

Nathan bakt de glutenvrije bollen bruin, moeder Karin maakt het beslag (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Oma zorgt voor de catering, opa helpt met bakken Nathan Mechielsen

Het hele gezin Mechielsen helpt mee met het bakken van de oudejaarslekkernij en ook opa en oma steken de handen uit de mouwen.

26 kilo beslag

'Oma zorgt voor de catering, opa helpt met bakken', zegt Nathan, terwijl hij de glutenvrije bollen uit de pan haalt en laat uitlekken in een vergiet met keukenpapier. 'In totaal gaat er zesentwintig kilo beslag doorheen', zegt moeder Karin.

Vanuit de keuken moet je het verlengsnoer volgen om naar de garage te gaan. Daar staan vijf frituurpannen en maakt een mixer overuren om een luchtig beslag te maken. Opa schept de bollen in de olie en na een paar minuten haalt Joas ze er weer uit.

Heel systeem uitgedacht

'Mijn vader heeft een heel systeem uitgedacht om het zo soepel mogelijk te laten verlopen, want we moeten wel heel veel bakken vandaag. Aan bestellingen moeten we alleen al 1085 bollen bakken, en nog steeds komen er bestellingen binnen. Dan moet je het goed organiseren om dat allemaal te kunnen doen.'

Joas met een deel van de in totaal elfhonderd oliebollen (Foto: Jan Been/RTV Noord)

We zetten gewoon alle deuren tegen elkaar open en dan ruik je er straks niks meer van Joas Mechielsen

Een jaar of vijf geleden begon Joas met het bakken en verkopen van oliebollen. Hij wilde graag een seizoenkaart voor FC Groningen, zijn favoriete voetbalclub. Het liep meteen als een tierelier. De seizoenkaart was in een ommezien binnen en wat doe je met het extra geld dat binnenkomt? Joas bedacht dat het geld naar goede doelen moest gaan.

Camping Polemonium

Zo schonk hij onder meer geld aan de voedselbank. Dit keer is het goede doel camping Polemonium in Opende. 'Dat is een camping voor mensen die geen geld hebben om op vakantie te gaan', weet Nathan. Ze zijn al wezen kijken en hebben een rondleiding gehad van campingbaas Appie Wijma.

Woensdag wordt er gebakken, donderdag kunnen de klanten de bollen, geheel coronaproof, afhalen. Rest nog de vraag: hoe raakt de familie Mechielsen de oliebollengeur weer kwijt. 'Geen probleem', zegt Joas, 'we zetten gewoon alle deuren tegen elkaar open en dan ruik je er straks niks meer van.'

