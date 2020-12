Advocatenkantoor over schorsing om zwart geld: 'Naar eer en geweten gehandeld'

Het kantoor reageert hiermee op de schorsing van twee advocaten, nadat ze door het Hof van discipline zijn bestraft voor hun handelen in een erfeniskwestie.

Achteraf

'Het betreft hier een bijzondere zaak, waarbij de betreffende advocaten bijstand hebben verleend aan een cliënte in een niet-alledaagse, specifieke juridische kwestie. Wij moeten constateren dat beide advocaten hierbij, achteraf gezien, op een aantal punten onvoldoende zorgvuldig hebben gehandeld, waarbij wij willen benadrukken dat van kwade opzet beslist geen sprake is geweest.'

Dat zegt Peter Fousert, bestuursvoorzitter van PlasBossinade. Hij benadrukt dat beiden 'naar eer en geweten' hebben gehandeld.

Zwart geld in beheer

De twee advocaten namen bijna een miljoen euro aan contant geld aan van een cliënt en stortten dat op een zogeheten derdenrekening. Dat is een bankrekening die gebruikt wordt om geld te beheren dat toekomt aan een andere cliënt dan degene waarvan het geld afkomstig is.

Het geld kwam van een overleden ondernemer die het buiten de belastingheffing had gehouden. Zwart geld dus. Beide advocaten werden ingeschakeld om het geld te beheren ten behoeve van een erfgenaam in het buitenland.

'Belangenverstrengeling'

Het geld werd gestort op de derdenrekening zonder daarover de deken van de Orde van Advocaten te informeren. Ook betaalden ze kosten die ze maakten met geld van de derdenrekening.

PlasBossinade is geen fout kantoor Eef van de Wiel - Orde van Advocaten Noord-Nederland

Het Hof van Discipline oordeelt dat de mannen wisten dat het zwart geld was en dat ze de toezichthouder hadden moeten inlichten. Ook heeft de betaling van hun kosten op die manier de schijn gewekt van belangenverstrengeling. De advocaten werden voor vier weken geschorst, waarvan twee voorwaardelijk.

Eef van de Wiel, de deken van de Orde van Advocaten Noord-Nederland, vindt het oordeel terecht. Maar ze benadrukt dat het bij het handelen van de betrokken advocaten niet zo is dat ze de zaak hebben opgelicht.

'PlasBossinade is geen fout kantoor', aldus Van der Wiel. 'De lat ligt bij advocaten nu eenmaal erg hoog en ook met de beste bedoelingen kan je verkeerd uitkomen.'

Een illustratie over de rechtbank (Foto: Jos Schuurman/FPS)

'Regelgeving onduidelijk'

Peter Fousert vindt dat de regelgeving over het inlichten van de deken op het moment dat de zaak speelde, in 2016, niet expliciet duidelijk was.

Daarom was de deken ook niet geïnformeerd. 'Het is goed dat die duidelijkheid er nu wel is. Met de kennis van nu was het beter geweest dat de deken destijds wel was geïnformeerd. Achteraf, eveneens met de kennis van nu, had het de voorkeur gehad de betreffende gelden in dit specifieke geval niet op de derdenrekening te storten', aldus Fousert, die er bij blijft dat er 'niet is geopereerd vanuit eigen belang of anderszins.'

Zware straf

Volgens deken Van de Wiel staan beide advocaten ook verder niet slecht bekend. De straf, een wekenlange schorsing, is één van de zwaarste straffen die kan worden opgelegd.

Ze zou zich zelfs kunnen voorstellen dat het een aanleiding zou kunnen zijn 'om er mee te stoppen.' Maar daar gaat ze in deze zaak niet van uit. Wat in ieder geval blijft, is reputatieschade. Daar blijven de twee advocaten nog lang mee geconfronteerd.

