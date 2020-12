Omwonenden lawaaiviaduct in Stad moeten langer wachten op oplossing

‘Dit is frustrerend’, vertelt omwonende Frannie Homburg. ‘Door de lockdown is de overlast alleen maar erger geworden.’

Overlast

Over de Paterswoldseweg is een tijdelijk viaduct geplaatst, maar omwonenden worden horendol. Bij elke vrachtwagen die over het viaduct rijdt is een dreun te horen. Ook voel je bij mensen thuis de vloer trillen. Veel van hen liggen daardoor ‘s nachts wakker.

Begin december zeiden meerdere bewoners dat ze last hebben van het lawaai:

Tegen de geluidsoverlast werd een oplossing bedacht: grote zakken zand over een lengte van veertig meter met daar bovenop zogenaamde ‘whis walls’. Dat laatste zou ervoor moeten zorgen dat zowel het geluid als de trillingen afnemen.

Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort hoopte dat de oplossing vóór de feestdagen al geregeld zou zijn, maar dat was blijkbaar te enthousiast. Omwonenden laten weten dat de ‘whis walls’ pas op 5 januari geleverd worden. Het bedrijf 4Silence bevestigt dat.

Bezwaar indienen

Ondertussen zitten omwonenden nog steeds in de overlast. Overlast die de laatste tijd juist is verergerd.

Homburg: ‘De zandzakken die er liggen helpen helemaal niks. Het geluid is hetzelfde, net zoals de trillingen. Maar ondertussen zijn we wel in een lockdown terecht gekomen. Daardoor is het rustiger op de ringweg en ontstaan geen files.’

Geen files, dat klinkt automobilisten als muziek in de oren. Maar daardoor ontstaat meer overlast. Homburg: ‘Vrachtwagens kunnen nu gewoon doordenderen, dus de trillingen zijn veel erger dan eerst. Dat geldt ook voor het geluid.’

Omwonenden gaan bezwaar indienen tegen de verleende vergunning voor het viaduct. Zij willen dat er geluidsnormen worden gesteld.

Lees ook:

- Ringweg-aannemer bouwt muur om overlast van lawaaiviaduct te stoppen

- Horendol door tijdelijk viaduct: omwonenden willen 30-kilometerzone op ringweg

- Alles over de zuidelijke ringweg