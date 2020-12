Marcel van Luit maakte kunstwerk voor Paris Hilton: 'Er gaan wereldwijd deuren open'

'Ik schrok me dood', zegt Van Luit. Via Instagram krijgt hij een privébericht met de vraag of hij een kunstwerk voor haar wil maken. Hij is overdonderd en denkt in eerste instantie dat het een spambericht is, maar het blijkt echt.

Klein wereldje

Van Luit is fotokunstenaar en zijn werkt hangt over de hele wereld. Van galeries van Miami tot aan Parijs. Eerder maakte de 38-jarige Van Luit al een kunstwerk voor de Amerikaanse actrice Amanda Cerny.

Cerny is bevriend met Hilton en de wereldberoemde blondine komt daar geregeld over de vloer. Hilton ziet het werk van Van Luit hangen en schroomt niet om contact met hem op te nemen. 'Tja, het is een klein wereldje', zegt Van Luit.

Dit is kunstwerk dat Van Luit voor Amerikaanse actrice Amanda Cerny maakte.

Barbie-achtig

Eind november bespreken Van Luit en Hilton wat ze van elkaar verlangen. De Harenaar gaat aan de slag met een foto die Hilton heeft laten maken voor een nieuwe albumcover. De rest bedenkt hij zelf.

'Ik wilde niet het standaard Paris Hilton-plaatje maken. Dat vele roze en glitter en glamour wilde ik niet. Ik dacht: dat moet een stuk klassieker kunnen. Dat is mijn insteek geworden.'

Meteen verliefd

Hilton, op Instagram gevolgd door meer dan dertien miljoen mensen, is onder de indruk als ze het werk van Van Luit ziet. 'Dit is verreweg mijn meest favoriete kunststuk ooit', schrijft ze.

Hilton besluit om een speciale videoboodschap voor Van Luit op te nemen. 'Het is zo mooi. Je bent zo getalenteerd. Ik wil je heel erg bedanken.'

Welke ster volgt?

Van Luit legt uit dat de samenwerking met Hilton hem geen windeieren legt. 'Ik krijg heel veel aandacht en er gaan andere deuren open.'

Marcel van Luit bij één van zijn kunstwerken (Foto: Eigen foto)

Zo vertelt hij dat er misschien ook nog een grotere opdracht op hem wacht. Een Amerikaanse beroemdheid heeft interesse, maar de deal is nog niet rond. 'Daarom ben ik er nu nog wat voorzichtig mee en roep ik dit niet van de daken.'

Spierziekte

Het gaat van Luit en zijn gezin nu voor de wind. Een paar jaar geleden was dat heel anders. Hij kreeg een ernstige spierziekte en lange tijd werd gedacht dat hij zijn hele leven lang verlamd zou blijven.

Van Luit vreesde voor een leven in een rolstoel, maar knapte toch weer op. Voor het revalideren had hij een bezigheid nodig om zijn handen te bewegen. 'Om kracht terug te krijgen', legt hij uit.

Hij ging aan de slag met het bewerken van foto's van zijn pasgeboren zoon Otis. En daar bleek hij goed in te zijn. Hij plaatste vervolgens foto's op Instagram en vanaf dat moment neemt zijn carrière een vlucht.

Weinig invloed corona

Een letterlijke vlucht, want Van Luit reis de hele wereld over voor exposities. Dat ligt door corona stil, maar zijn werk gaat wel gewoon door. Hij werkt voornamelijk vanuit huis.

'Ik was in het begin even bang, maar ik merkte al snel dat iedereen bezig was met het interieur van zijn huis. Dat was gunstig en ook zijn de galeries allemaal dicht. Ik ben vooral online en via social media goed te vinden, dus ik heb niks te klagen.'

