Groningers zoeken in 2020 het meest op Forum Groningen, coronavirus en verkiezingen Amerika

Groningers zochten het afgelopen jaar het meest op 'Forum Groningen' als het gaat om zoektermen met een regionaal karakter. Daarna was in dat rijtje de zoekterm 'Vindicat' het populairst, gevolgd door 'Winsum'.

Dat blijkt uit cijfers die RTV Noord desgevraagd heeft gekregen van Google. De zoekmachine zet met 'Year in Search' jaarlijks de trending zoekopdrachten op een rijtje. Trending slaat op zoekopdrachten die een opmerkelijke stijging in zoekaantal hebben doorgemaakt.

Winsum mooiste dorp

Forum Groningen werd eind 2019 geopend en bleek het afgelopen jaar - in de perioden dat corona het toeliet - een populaire plek om te bezoeken. Een andere verklaring voor de populariteit op Google zou kunnen zijn dat het gebouw een aantal maal in de prijzen viel als mooiste gebouw.

Studentenvereniging Vindicat kwam geregeld in het nieuws vanwege het niet naleven van de coronaregels. Winsum werd in augustus verkozen tot mooiste dorp van Nederland en complementeert daarom de top-3.

Trending top-10

Overigens vinden we Forum Groningen, Vindicat en Winsum niet terug in de toplijst van alle trending zoekopdrachten. De top-10 van trending zoekopdrachten voor Groningen in 2020 was:

1. Coronavirus

2. RIVM

3. Verkiezingen Amerika

4. Coronavirus Nederland

5. Corona Groningen

6. Fred van Leer

7. Mondkapjes

8. Corona kaart Nederland

9. Corona dashboard

10. Kobe Bryant

Van Leer

Deze lijst vertoont een behoorlijke gelijkenis met de landelijke lijst. Opvallend is de hoge positie van Fred van Leer. De stylist en presentator werd in november in zijn woning in Rotterdam op gewelddadige wijze overvallen door twee mannen gekleed in een uniform van PostNL. Niet lang daarvoor lekte er een seksvideo van hem uit.

Voor het overige hebben de zoektermen met de hoogste stijging vooral betrekking op corona. Kobe Bryant staat op de tiende plek. De Amerikaanse basketballer kwam in januari 2020 om tijdens een helikoptercrash.

Nieuws top-10

En voor nieuws-zoekopdrachten was de top-10 voor Groningen als volgt:

1. Verkiezingen Amerika

2. Joe Biden

3. Trump vs Biden

4. Koningsdag thuis

5. Scholen dicht

6. Kim Jung Un

7. Storm

8. Boris Johnson

9. Storm Dennis

10. Iran

Dennis Storm en Storm Ellen

Hier valt de hoge positie van Dennis Storm op. De voormalig presentator van onder meer het tv-programma 3 op Reis verdween een jaar op vijf geleden plotseling uit de spotlights. Het aflopen jaar bleek dat hij zich samen met zijn gezin teruggetrokken heeft op Bali, waar hij naar eigen zeggen een minimalistisch bestaan leeft.

De zoekterm Storm kan zowel betrekking hebben op de tv-presentator als op de stormen die over ons land raasden, met name in de eerste maanden van 2020. Zo zorgde onder meer storm Ellen in februari voor de nodige schade. Ook storm Ciara liet zich doen gelden.

Wel Kim Jung Un, geen Beiroet

De Groningse lijst van meest gezochte nieuwstermen verschilt op een aantal plekken van de landelijke. In de landelijke nieuws-top-10 ontbreken de zoektermen Kim Jung Un en Boris Johnson, die wel in de Groningse lijst staan. Op de landelijke lijst vinden we wel de termen Beiroet en Black Lives Matter terug.