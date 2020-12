Voormalig RTV Noord-hoofdredacteur en directeur Roel Dijkhuis overleden

In een ziekenhuis in Groningen is woensdagmiddag Roel Dijkhuis overleden. De oud-hoofdredacteur en directeur van RTV Noord is 77 jaar geworden.

Roel Dijkhuis gaf vanaf 1990 achttien jaar lang leiding aan eerst Radio Noord en later RTV Noord. Eind jaren zeventig werkte hij al als verslaggever voor de omroep.

Dijkhuis werd geboren in Westerbroek en groeide op in Paterswolde. Na de Rijkskweekschool in de stad Groningen had hij diverse baantjes als onderwijzer en leraar aan de huishoudschool in Haren. Zijn journalistieke loopbaan begon in 1971 bij de Winschoter Courant. Dijkhuis leverde als freelancer bijdrages aan onder meer NRC Handelsblad, het ANP en de Wereldomroep.

In 1984 zei hij de journalistiek tijdelijk vaarwel voor een baan als voorlichter van Commissaris van de Koningin Wiegel in Friesland. Zes jaar later keerde hij terug bij Radio Noord aan het Martinikerkhof.

Onder leiding van Dijkhuis werd Radio Noord uitgebreid met een televisie- en een online tak. Ook was hij verantwoordelijk voor de verhuizing van de omroep vanuit het centrum van de stad Groningen naar de Mediacentrale. In 2008 ging Dijkhuis met pensioen. Bij zijn afscheid zei hij:

‘Ik vertrek met weemoed. Ik heb hier fantastische jaren gehad, ik heb bij een mooi bedrijf gewerkt en daar ben ik trots op. Het meest tevreden ben ik dat ik er in geslaagd ben de boel een beetje bij elkaar te houden. Voor ik kwam was er veel negatieve publiciteit, maar nu wordt niet meer elke ruzie uitgevochten via het Dagblad van het Noorden. Ik heb het gevoel dat ik er redelijk in geslaagd ben de negatieve lijn om te buigen in een positieve.’

Roel Dijkhuis was na zijn pensioen onder meer bestuurslid van Eurovoetbal en theatergroep Waark. Hij werd eerder deze week plotseling opgenomen in een ziekenhuis in Groningen en overleed woensdag aan een hartstilstand.