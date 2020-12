'Roel was een echte Groninger. Eentje van nait soezen'

We staan stil bij het overlijden van een markante persoonlijkheid die ontzettend veel voor de Groningse mediawereld heeft betekend.



Mischa van den Berg, die zelf jaren onder Dijkhuis werkte, is lovend over zijn voorganger. 'Hij was een meesterlijke ritselaar. De beste die ik ooit heb meegemaakt'. Van den Berg doelt op het ontstaan van de televisiepoot van Noord in 1995. Er was toen eigenlijk helemaal geen geld om een regionale tv-zender te beginnen. 'Hoe hij het deed weet ik niet, maar TV Noord kwam er uiteindelijk wel. Hetzelfde deed hij ook bij Boven Wotter, onze successoap. Daar was ook geen geld voor, maar als Roel bepaalde wegen zocht vond-ie ze ook'.

Jonge vriend

Na de televisie kwam ook het internet bij de omroep. 'Dijkhuis heeft samen met Henk Binnendijk, die mag hierin niet vergeten worden, Noord van een eenvoudige radiozender tot een multimediaal bedrijf gemaakt.'

Met weemoed denkt de huidige hoofdredacteur terug aan de tijd dat hij nog tv-presentator en Hoofd Varia bij RTV Noord was en Dijkhuis zijn baas. 'Dan waren er wel eens strubbelingen. Dan moest je bij hem op de kamer komen. Die stond dan blauw van de rook en daarin hoorde je ergens: Zo jonge vriend, wat is er aan de hand?'

Roel Dijkhuis aan de kantinetafel aan het Martinikerkhof met Mischa van den Berg en Arnold Wielenga (Foto: RTV Noord)

Goos de Boer, verslaggever en voormalig Hoofd Nieuws bij Noord, werkte jaren samen met Dijkhuis. Hij herinnert zich ook goed de rookverslaving van zijn voormalige baas. 'Hij zei een keer dat-ie gestopt was. Toen liep ik een paar dagen samen met een collega (Maarten Beurskens -red) langs de Turfsingel. Daar stond dan zo'n Radio Noord-Mercedes. Toen we keken stond de hele auto vol rook. En Dijkhuis zat er middenin.'

Journalistiek hart

Volgens De Boer heeft Dijkhuis van RTV Noord behalve een multimediaal bedrijf ook een journalistieke organisatie gemaakt. 'Roel had een journalistiek hart. En dat hield hij tot aan het laatst toe. Het was ook nooit saai met Roel. Ik had ook wel eens problemen met hem of hij kwam zijn afspraken niet na . Maar op Roel kon je nooit boos worden. Echt een aardige kerel'.

Oud-RTV Noord-verslaggever Maarten Beurskens vond Dijkhuis behalve een kritische journalist ook een begenadigd verteller die altijd bokje stond voor zijn medewerkers als er iets van buitenaf speelde. Ík had toentertijd een enorme rel in Delfzijl boven water getild. Dat ging zo ver dat de Rijksrecherche mij wilde horen waar dat verhaal vandaan kwam.'

Mooie kerel. Mooie kop met dat haar en die snor Radio 1-presentator Jurgen van den Berg

Dijkhuis regelde het zo dat het gesprek tussen Beurskens en twee rechercheurs bij hem op de kamer plaatsvond. 'Er was een good cop en een bad cop en die wilden dat ik vertelde hoe ik aan de informatie kwam. Daar beginnen we niet aan, zei Dijkhuis en hij vroeg toen of de rechercheurs de radio-uitzending over de rel wel gehoord hadden. Daar zat de informatie gewoon in. De agenten zeiden van niet. Nou, zei Dijkhuis ik regel wel een kopietje van de uitzending. Maar dat gaat u wel geld kosten. Dijkhuis vroeg toen een enorm bedrag.'

Man in Stad

Radio 1-presentator Jurgen van den Berg begon zijn carrière bij Noord, onder de leiding van Roel Dijkhuis. 'Mooie kerel. Mooie kop met dat haar en die snor. Op een een gegeven ogenblik was ik als chef gestationeerd bij stadszender OOG. Ik had allerlei plannen maar er kon nooit wat. Nou had-ie mij al eerder verteld dat hij ooit samen met The Beach Boys (van God Only Knows) frisbee had gegooid op de Vismarkt in Stad. Toen hij weer eens de hand op de knip hield voor mijn plannen bij OOG, zei ik dat-ie veranderd was van een vrijgevochten journalist die frisbee gooide met een wereldband tot een zuinige kruidenier. Kon-ie wel waarderen'.

'Hij was een belezen, breed georiënteerd en intelligent man. Ik keek ook wel tegen hem op. Hij was de stadse man en ik het plattelandertje', vertelt Melle Wachtmeester, oud-RTV Noord-verslaggever en presentator van de legendarische tuinrubriek Mien Toentje. Hij werkte al met Dijkhuis samen bij de Winschoter Courant. 'Roel was bij de krant onze man in Stad. Maar ik maakte in die jaren een serie artikelen met hem over de herinrichting van de Veenkoloniën. Wij schreven dat het geen herinrichting was maar een aardappelinrichting. Alles ten gunste van de Avebe en de aardappelboeren'.

Ook maakte Wachtmeester samen met Jan Chris de Boer en Dijkhuis een reportage over het toenmalige succes van de huifboten. 'Wij voeren van Stad naar Zoutkamp in zo'n gek huifschip en wij wisten het te presteren om die ene boot die nauwelijks diepgang had vast te varen in het Reitdiep. Dien schuld Melle, zei Dijkhuis toen'.

Jij smeerlap, wat heb je me nu geflikt?! Oud-hoofdredacteur Pieter Sijpersma van het Dagblad van het Noorden

Dijkhuis stapte na een rel rond de bekende journalist en dichter Simon van Wattum van de krant over naar Radio Noord en in zijn functie als directeur-hoofdredacteur haalde hij Wachtmeester later naar het Martinikerkhof met uiteindelijk Mien Toentje tot gevolg.

Voordat hij directeur-hoofdredacteur van RTV Noord werd, maakte Dijkhuis eind jaren 80 een uitstapje naar de de andere kant van het spectrum. Hij werd voorlichter van de Friese Commissaris van de Koningin Hans Wiegel. Oud-hoofdredacteur Pieter Sijpersma van het Dagblad van het Noorden leerde destijds als Statenverslaggever van de Leeuwarder Courant Dijkhuis kennen.

Nait soezen

'Roel was dan wel voorlichter van Wiegel, maar hij was en bleef een journalist. In het provinciehuis in Leeuwarden wachtte hij als voorlichter niet af tot het nieuws van de ambtenaren bij hem op het bureau kwam te liggen. Nee, hij ging het zelf halen. Ik deed vaak een wedstrijd met hem, wie het nieuws het eerst boven water had. Die wedstrijdjes won hij trouwens vaak.'

Sijpersma kan zich nog goed herinneren dat hij in de krant schreef over een delicate affaire in het provinciehuis. 'Jij smeerlap, wat heb je me nu geflikt?!', brieste hij toen, waarna een lachje volgde. Een echte Groninger. Geen woord te veel. Eentje van nait zoezen'.

Oud-politicus Roel Vos maakte Dijkhuis ook mee aan twee kanten van het spectrum. Eerst was Dijkhuis de verslaggever die joeg op Statenlid of gedeputeerde Vos en later tussen 1990 en 2000 werd dezelfde Vos voorzitter van RTV Noord en hield hij toezicht op de verrichtingen van Dijkhuis.

Roel Dijkhuis aan de telefoon in de sneeuwuitzending van 1979 (Foto: RTV Noord)

Verhuizing van Noord

Vos: 'Roel deed het en ik fiatteerde. Hij was een pionier. Hij was na Friesland, die al een tv-zender hadden vanwege de taal, de tweede die begon met een regionale televisiezender. Toen dat een succes werd, wilde de staatssecretaris in heel Nederland regionale omroepen'.

Ook was Dijkhuis de man achter de verhuizing van Noord van het Martinikerkhof naar de Medicacentrale. 'Bij de medewerkers was veel weerstand voor die verhuizing. Die bleven liever midden in de binnenstad. Maar Roel, die het eigenlijk zelf ook niet leuk vond, zette toch door. Het was voor de vooruitgang. Noord werd te groot voor het Martinikerkhof', aldus Vos.

'Het was een buitengewoon prettig mens' vertelt Vos verder. 'Maar in zijn functie moest hij ook wel eens pijnlijke situaties afhandelen. Als bijvoorbeeld iemand niet geschikt was voor zijn plek, liet Dijkhuis hem of haar er niet lang zitten, zo was-ie ook weer.'

'Dat geeft geen pas mevrouw Bourgonje, zei hij toen en hij wilde meteen weten wat ik er nu precies mee had bedoeld'. Voormalig radio Noord-medewerkster Ellen Bourgonje

Tot slot Radio Noord-presentator en nieuwslezer Ellen Bourgonje. Zij moest ooit op het matje komen bij Dijkhuis. In een interview in de krant had ze Noord betiteld als een slangenkuil en daar was Dijkhuis op zijn zachtst gezegd niet blij mee. 'Dat geeft geen pas mevrouw Bourgonje, zei hij toen en hij wilde meteen weten wat ik er nu precies mee had bedoeld'.

Eetclubje

Ofschoon Bourgonje regelmatig met Dijkhuis in de clinch lag, bijvoorbeeld over het feit dat zij nog door wilde werken maar Dijkhuis haar toch met pensioen stuurde, waren ze toch vrienden.

'We hadden een eetclubje met John Bolt, Henk Binnendijk, Dijkhuis en ik. Eerst overleed Bolt, daarna Binnendijk en nu Dijkhuis. Met Maarten Beurskens erbij zouden we nog een keer uit eten als afscheid van het clubje. Maar zover is het niet meer gekomen.'

Dinsdag hoorde een aangedane Bourgonje dat Roel Dijkhuis opgenomen werd in het ziekenhuis. Tot aan het laatst had ze contact met hem.

'Zijn laatste woord was kort maar krachtig: Dank!'



