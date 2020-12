Brandweer heeft handen vol aan brandmeldingen

In de aanloop naar wat normaal gesproken de drukste dag van het jaar is, moest de brandweer woensdagavond en -nacht meerdere keren in actie komen.

Aan de Kring in Groningen werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand, nadat de bewoners een luide knal hoorden en een gaslucht in huis roken. Na onderzoek bleek uiteindelijk dat er vuurwerk op het dak was ontploft. Volgens een brandweerwoordvoerder bleef de schade beperkt tot enkele kapotte dakpannen.

In Kolham werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand aan de Knijpslaan. Een woning stond daar vol rook. De oorzaak was een stroomstoring in de straat, waardoor de ventilatie van de pelletkachel het niet deed. Hierdoor werd de rook de woning in geblazen. De brandweer heeft de woning geventileerd. Netbeheerder Enexis heeft de straat weer van elektriciteit voorzien.

Buitenbrandjes

Daarnaast woedden er op verschillende plaatsen in de provincie buitenbrandjes. Zo werden in Nieuwe Pekela aan de Ommelanderweg autobanden in brand gestoken. Daarbij kwam veel rook vrij.

In Opende stond op de kruising van de Postdijk met de Leidijk een bult rommel in brand. Ook hier kon de brandweer het vuur snel blussen, maar het wegdek raakte wel beschadigd.