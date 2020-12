Zevenhuizen tegen verwachtingen in tóch knallend wakker gemaakt

En daar zullen best veel inwoners van Zevenhuizen en omgeving misschien even van hebben opgekeken. Vanwege de coronamaatregelen geeft ook de gemeente Westerkwartier geen toestemming om evenementen te houden, maar voor de Carbidboys uit Zevenhuizen werd een uitzondering gemaakt. Daardoor kon één salvo van tien carbidbussen worden afgevuurd.

'We mochten met twee personen knallen en daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt', vertelt Steenhuis. Zelf staat hij met één van de andere Carbidboys langs de zijlijn toe te kijken, terwijl twee andere Carbidboys er kort maar bondig op los knallen.

Tien piep'n

En zo werd het dorp toch knallend wakker op oudejaarsdag, zoals Zevenhuisters eigenlijk niet anders gewend zijn. 'Deze tien knallen zijn de traditionele 'tien piep'n', zoals we ze ook wel noemen. Die 'tien piep'n' horen er gewoon bij, die zijn eigendom van de Carbidboys', zegt Steenhuis.

Het gezondheidsbelang is vele malen groter dan ons plezier Bert Steenhuis - Voorzitter Carbidboys Zevenhuizen

Het blijft bij de kortstondige salvo's. Door de coronamaatregelen zit een hele dag carbidschieten er niet in. 'Dat is jammer, met een hele grote J', omschrijft Steenhuis.

Tegelijkertijd berust hij in die maatregelen. 'Het gezondheidsbelang is vele malen groter dan ons plezier', nuanceert hij. De vier Zevenhuister Carbidboys dronken na een kort aantal schoten om 08.30 uur nog even een kop koffie samen en keerden vervolgens huiswaarts.

Sober

'Helaas, het is niet anders. Het is een sobere 28ste editie geworden, eentje die heel vreemd voelt', vindt Steenhuis. 'In voorgaande jaren werd ik altijd wakker met spanning in m'n lijf. Dat het nu anders moet, is heel beroerd, maar het is niet anders.'

