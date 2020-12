Rondje Groningen ziet dat sommige tradities wél gewoon blijven bestaan

De rij voor de oliebollenkraam op de Grote Markt in de stad Groningen (Foto: Marcel Hulshof/Bewerking RTV Noord)

De laatste dag van het jaar wordt door sommigen gebruikt om terug te blikken, nog even een goede daad te verrichten of om natuurlijk oliebollen te scoren. En dat je daar dan even voor in de rij moet staan, is heus niet erg

1) Geen sneeuwbalgooiverbod

Inwoners van de gemeente Midden-Groningen kunnen gerust zijn. Ondanks alle coronamaatregelen mogen ze deze winter van hun burgemeester gewoon met sneeuwballen gooien als de situatie zich daarvoor leent.

2) Wat wél overeind bleef in 2020

Een lange rij voor de oliebollenkraam op de Grote Markt in de stad Groningen. Gelukkig bleven sommige dingen in dit bijzondere jaar gewoon hetzelfde als anders.

3) Op het nippertje

Sommige dieren kwamen afgelopen jaar wel in een heel benarde positie terecht, maar gelukkig was daar dan nog de brandweer om de helpende hand te bieden. Sommige van die geluksmomentjes werden vastgelegd op de gevoelige plaat en wat is dan een mooier moment om deze foto's te delen dan op oudejaarsdag?

Voor veel Groningers was dit jaar misschien wel een rampenjaar. Maar voor deze dieren was 2020 een 'geluksjaar' omdat ze -soms net op tijd- gered konden worden...❤️💪🚒 Posted by Brandweer Groningen on Thursday, December 31, 2020

4) Optreden voor de deur

Was het om alle patiënten een hart onder de riem steken of om het zorgpersoneel te bedanken voor hun inzet afgelopen jaar? Weet je wat, laten we het maar op beide opties houden. Kringloopwinkel Hangar 050 verraste door een mini-optreden te regelen voor de hoofdingang van het UMCG. Daar word je toch vrolijk van?

Wij van Hangar 050 gaan door , en wensen u/jullie een fijn en gezond 2021 toe. Posted by Hangar 050 Brocante Curiosa Kringloop on Wednesday, December 30, 2020

5) Eindejaarsconclusie

Wisten wij stiekem allang, Annelien. Maar altijd goed om het nog even te herhalen.

6) Vaarwel

De gemeente Loppersum gaat morgen samen met Appingedam en Delfzijl op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. En dus was het vandaag een iconische dag voor sommigen. Zo kan het afscheidstweetje van wethouder Bé Schollema zo in een dichtbundel.

7) Smakelijke surprise

Leden van SV Bedum gingen vandaag nog langs bij het plaatselijke zorgcentra, zodat ook de bewoners daar het jaar smakelijk uit konden luiden. En aan de foto's te zien werd die geste gewaardeerd!

