LIVE: Volg de ontknoping van de Grunneger 1000

De afgelopen week hoorde je in de Grunneger 1000 wat de muzieksmaak is van Stad en Ommeland. Maar wie staat er op nummer één in deze hitlijst? Volg hier de ontknoping.

Volg hier van minuut tot minuut hoe de Grunneger 1000 eruitziet

Op Eerste Kerstdag werd gestart met de hekkensluiter van de Grunneger 1000 en donderdagmiddag rond 18:00 uur zal te horen zijn welk nummer de hitlijst van Stad en Ommeland aanvoert. En dat zal niet alleen via Radio Noord te horen zijn, het nummer schalt over het hele centrum van Groningen. Wat we daar precies mee bedoelen kun je na 17.45 uur volgen via onderstaande livestream.

Feiten en cijfers

De Grunneger 1000 toonde zich in de afgelopen dagen een veelzijdige hitlijst. Opvallend is dat 'the Queen of Pop', Madonna, geen enkele keer in de lijst terug te vinden in. Dat The Beatles in de Grunneger 1000 niet hoger staat dan plek 111 is ook best opmerkelijk, terwijl eeuwige concurrent The Rolling Stones vaker dan The Beatles in de hitlijst is opgenomen, met plek elf als hoogste positie.

Danny Vera en Miss Montreal, die het in andere lijsten opvallend goed doen, bleken ook populair in Groningen. Weliswaar iets minder, want hun grootste hits zijn in de Grunneger 1000 terug te vinden op respectievelijk plek 12 en 23. De grote verrassing is toch wel TikTok Tammo. Er werd massaal gestemd op zijn bietenlied Free The Bietn, resulterend in een zeventiende plaats.

Taalverdeling Grunneger 1000

In de Grunneger 1000 komen we 371 Groningse producties tegen, waarvan 309 Groningstalig. Er staan 24 Drentse producties in waarvan twintig Drentstalig. Iets meer dan de helft van de lijst is een Nederlands product (582 nummers), waarvan 188 in het Nederlands gezongen. Bijna de helft van lijst (452) bestaat uit Engelstalige songs. Verder tellen we 21 Deutsche Schallplatten, vier Franse chansons, twee in het Frysk en vijf instrumentale nummers.

Engelstalig 45%

Groningstalig 31%

Nederlandstalig 19%

Duitstalig 2%

Drentstalig 2%

Anders 1%

Hofleveranciers Grunneger 1000 (15x of vaker in de lijst)

Ede Staal (31x)

Peter de Haan & Frank den Hollander (26x) *1

Erwin de Vries (25x) *3 *6

Jan Henk de Groot (24x) *2

Wia Buze (24x)

ABBA (17x)

Alex Vissering (16x) *2

The Rolling Stones (16x)

Edwin Jongedijk (15x)

Wat Aans! (15x)

Oók veel (10 tot 14x) noteringen in de Grunneger 1000

Burdy (14x)

André Hazes Sr. (13x)

Paul McCartney (13x) *4

Daniël Lohues (13x)*5

Harry Niehof (13x)

John Lennon (11x) *4

Bruce Springsteen (10x)

Elvis Presley (10x)

Marlene Bakker (10x)

The Beatles (10x)

*1 Als ‘Pé Daalemmer & Rooie Rinus/‘Bende van Baflo Bill’/‘Voorheen de Bende’

*2 Ook als ‘de Troebadoers’

*3 Ook als ‘de DeHeleboel’

*4 Ook als The Beatles/Wings

*5 Ook als ‘Skik’

*6 Ook als ‘Vrizze Wichter’

Lees ook:

- Grunneger 1000 nadert apotheose: wat zijn de beste platen volgens jullie?

- 'Door de Grunneger 1000 kan de laatste week van het jaar mij niet lang genoeg duren'

- Grunneger 1000: 'Last Christmas is voor mij het bewijs dat je troost kunt vinden in muziek'