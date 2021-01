Bouwtekeningen Delfzijlster vuurtoren teruggevonden

'Als de nieuwe gemeente Eemsdelta de vuurtoren ooit eens wil herbouwen hebben we nu in ieder geval de bouwtekeningen' zegt Ties Groenewold die de blauwdrukken, want dat zijn het, onlangs op de kop tikte via Marktplaats.

Deze vuurtoren werd in 1981 afgebroken toen de haven van Delfzijl werd uitgebreid en de ingang werd verplaatst naar het zeehavenkanaal. De vuurtoren werd in de oorlog gebouwd op de funderingen van de eerste vuurtoren die in de meidagen van 1940 werd verwoest. De tweede toren was in de oorlog al klaar maar omdat er geen lamp leverbaar was in de oorlog werd de toren pas in 1949 in gebruik genomen.

De verwoeste vuurtoren in mei 1940 (Foto: Ties Groenewold)

De vuurtorens van Delfzijl zagen er wat anders uit dan dat je bij een vuurtoren zou verwachten. Klassieke vuurtorens zoals die van Schiermonnikoog bijvoorbeeld zijn slanke torens, rood of wit geschilderd, met een lamp er bovenop. De beide vuurtorens van Delfzijl waren vierkante bakstenen flatgebouwen waar ook mensen in woonden, met een lichthuis op het dak.

De afgebroken vuurtoren (Foto: Ties Groenewold)

'Jonge mensen hebben er geen herinnering meer aan maar oudere Delfzijlsters kunnen zich de torens nog goed herinneren' zegt Ties Groenewold. De tekeningen werden een paar weken geleden aangeboden via Marktplaats. De verkoper had allemaal verschillende bouwtekeningen uit heel Nederland te koop waaronder deze. Ik heb toen uitgelegd dat ik een oorlogsmuseum heb over Delfzijl en omstreken en toen kon ik ze gelukkig voor een wat lagere prijs kopen. Ik ben van plan omdat museum in de toekomst uit te breiden en dan is het mooi om een aantal van deze tekeningen op te hangen'