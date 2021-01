Boze Thesingers kunnen groene stroom niet kwijt: 'Reuze spijtig'

Dat komt omdat het elektriciteitsnet ter plaatse overbelast is en zij hun eigen elektriciteit niet kunnen leveren aan het net. Ze kunnen zelfs geen gebruik maken van hun zelfstandig opgewekte elektriciteit en daar balen ze vreselijk van.



Het probleem ontstond toen de buurman 1500 zonnepanelen op zijn boerenschuur plaatste en het netbeheerder Enexis niet lukte om het plaatselijke elektriciteit netwerk te verzwaren.



Energie neutrale boerderij

Bart Huysman en Anika van der Wijk zijn al jaren bezig om hun eeuwenoude boerderij in Thesinge te verbouwen en energieneutraal te maken. Ze zijn al een heel eind. Met een windmolen en zonnepanelen produceren ze genoeg elektriciteit voor zichzelf en konden ze op mooie dagen ook elektriciteit aan het net leveren. Maar daar kwam vorig jaar abrupt een eind aan.

Huysman: 'Een buurman een eindje verderop, hele aardige mensen overigens, hebben het hele dak volgezet met zonnepanelen, volgens mij wel 1500. Dat pompt zoveel stroom in het net dat onze omvormers ermee stoppen.'

We wachten nu al een jaar en er gebeurt niets Anika van der Wijk

'We kunnen dan onze eigen energie niet aan het net leveren, maar ook niet meer zelf gebruiken. Zo'n derde van de elektriciteit die we opwekken gaat zo verloren en we moeten dan uiteindelijk stroom bijkopen. We hebben bij netbeheerder Enexis aan de bel getrokken, die hebben onderzoek gedaan en komen tot de conclusie dat er een nieuwe, zwaardere kabel moet komen. Maar daar wachten we nu het hele jaar op en er gebeurt niets', aldus Huysman.

Enexis bevestigt het probleem

Voorlichter Jan Bakker van Enexis wil niet reageren op individuele gevallen, maar bevestigt dat dit soort problemen op meerdere plaatsen speelt. 'Het probleem is dat een installateur in een week tijd wel duizend zonnepanelen op een boerenschuur kan leggen, maar dan merk je dat het elektriciteitsnetwerk op het platteland daar niet op berekend is'.

'Het komt er dan op neer dat er nieuwe kabels en transformatoren moeten komen en daarvoor moet je eerst een vergunning aanvragen. Dan moet je overeenstemming hebben met de eigenaren van de grond waar je die kabels in gaat leggen. En dan moet je een aannemer vinden die tijd heeft om alles aan te leggen. Dat kost op het ogenblik allemaal veel tijd,' verklaart de voorlichter.

We lopen achter de feiten aan Jan Bakker - voorlichter van Enexis

'We vinden het reuze spijtig allemaal maar het lukt ons niet om het sneller voor elkaar te krijgen, terwijl we echt honderden miljoenen investeren in het netwerk', aldus Bakker.

Overheid moet regie nemen

Bart Huysman en Anika van der Wijk begrijpen dat, maar vinden dat de overheid, in dit geval de gemeente Groningen, moet ingrijpen. 'We zijn tegenwoordig onderdeel van de gemeente Groningen dat heeft enorme ambities op het gebied van groene energie en sinds een jaar hebben ze er door de fusie met Haren en Ten Boer een enorm buitengebied bij gekregen. Maar als je wilt dat die ambities met betrekking tot groene energie worden gerealiseerd, moet je wel aan de bak om te zorgen dat de infrastructuur daarvoor ook op orde komt', zegt Bart Huysman.

Voorlichter Bakker van Enexis bevestigt dit: 'Sinds een aantal jaren zijn er subsidiemaatregelen van kracht waardoor er op het platteland veel zonnepanelen worden geplaatst, terwijl het elektriciteitsnet dat niet aankan. De overheid is hier min of meer de regie kwijt geraakt en zo lopen we achter de feiten aan.'

Lees ook:

- Enexis trekt 250 miljoen uit voor verhoging stroomcapaciteit

- Enexis wil vluchtstroken gebruiken om capaciteit te verruimen

- Enexis steekt 43 miljoen in extra ruimte voor groene stroom