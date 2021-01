Zo vierde Groningen oud en nieuw: 'Ik hoop dat 2021 beter wordt'

Hoe vieren jullie oud en nieuw? Laat het ons weten en stuur een foto van jullie coronaproof-eindejaarssituatie naar redactie@rtvnoord.nl. Dan vullen wij dit overzicht aan!

De eerste uren van 2021 in Hoogkerk

'Afgelopen jaar voelde als de bodem van de zee'

‘Met zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk afstand.’ Zo omschrijft een student op de Grote Markt in Stad zijn oud en nieuw.

‘Chips, een biertje en even kletsen. Normaal leef je naar een piek toe’, vertelt hij. ‘Vanavond is die piek er niet. Ik zoek om 02:00 uur m’n bed op.'

‘Ik hoop dat het in 2021 allemaal beter wordt. Afgelopen jaar voelt als de bodem van de zee. Ik hoop dat er een goflje komt waarop we mee kunnen gaan. Het is een beetje eentonig allemaal.'

Toch nog feestjes in Stad

Een jaarwisseling zonder zoenen. Of toch niet?

Een vuurton in Delfzijl

Buurmannen Kevin Wolthuis en Martin Knoop uit Delfzijl hebben allebei een vuurton voor de deur. Daarmee komen ze de avond wel door.

Grote plannen in Delfzijl!

Myrthe en haar moeder blijven de hele avond op

Myrthe (7 jaar) in Delfzijl viert oud en nieuw samen met haar moeder. Ze blijft, net als vorig jaar, de hele avond op.

Oma Irene is even langs gekomen om samen met haar kleindochter wat klein vuurwerk af te steken. Ze vindt het niet zo erg dat het dit jaar een wat andere oud en nieuw is dan andere jaren.

Myrthe steekt vuurwerk af (Foto: Jeroen Willem/RTV Noord)

‘Dan springen er ook geen vreemden om je nek om twaalf uur. Van mij mag de anderhalvemetermaatregel ook in 2021 gewoon blijven.'

Myrthe en haar oma (Foto: Jeroen Willem/RTV Noord)

Discotruck in Eemsdelta

Je bent DJ of je bent het niet: creatief als ze zijn wilden Koen en Julian oudejaarsavond gedenkwaardig uitluiden. En dus rijden ze al sinds de namiddag met vrachtwagen-vol-muziek door de straten van de nagelnieuwe gemeente Eemsdelta. Proost!

De voorbereidingen

De voorbereidingen tref je natuurlijk al op oudejaarsmiddag. Ook al moet je daar even voor in de rij staan duurt het, in dit geval, 25 minuten. Het is het wachten vast en zeker waard.

Glühwein in Scheemda

Je moet creatief zijn, maar dan kan er heus en heleboel. Zoals hier in Scheemda, waar de buurt buiten tafeltjes hebben neergezet, waar coronaproof oliebollen en een glühwein genuttigd kunnen worden.

Oliebollen op straat in Scheemda (Foto: Johan Wildeboer)