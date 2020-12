Verkoop van Vegter’s rolletjes boven verwachting: ‘Wij zijn dik tevreden’

Het gaat weer goed met Vegter B.V. in Hoogezand. De producent van de nieuwjaarsrolletjes en knijpertjes verkeerde ruim 2,5 jaar geleden in zwaar weer, de koek was op. Maar de zaken staan er weer goed voor. Sterker nog: er wordt meer verkocht dan verwacht.

Vier aandeelhouders namen Vegter over en stelden een vijfjarenplan op om het bedrijf weer gezond te maken. ‘En we lopen nu al een jaar voor op schema’, vertelt aandeelhouder Pieter Heijs.

Verkoop boven verwachting

Ze zijn bijna niet weg te denken tijdens de feestdagen: de Vegter’s rolletjes en knijpertjes. Vooral de combinatie met slagroom is voor veel mensen moeilijk te weerstaan. Het is traditie geworden. Maar in 2018 ging het slecht met het Groningse bedrijf. Zelfs zo slecht dat in februari dat jaar bekend werd dat Vegter B.V. failliet is, een groot deel van de werknemers verloor zijn baan.

Wij hebben iets meer verkocht dan begroot. Dat is juist dit jaar erg goed nieuws Pieter Heijs - aandeelhouder

Maar vier aandeelhouders zagen kansen; zij maakten een doorstart. Een van hen is Heijs, die ook de marketing op zich neemt. Hij is dik tevreden over dit jaar.

‘Wij hebben iets meer verkocht dan begroot. Dat is juist dit jaar erg goed nieuws. Want door de coronacrisis gaat bijvoorbeeld geen enkele nieuwjaarsbijeenkomst door. Dat zijn wel evenementen waar wij normaal gesproken veel aan verkopen.’

Fundament leggen

Het is goed nieuws, maar de aandeelhouders zijn er nog niet. ‘Wij moeten eerst vet op de botten krijgen’, vertelt Heijs. ‘Daarom focussen we ook vol op de regio’s waarin mensen zijn opgegroeid met deze producten, onze ‘thuismarkt’. Dan heb je het over Groningen, Friesland. Drenthe, Overijssel en de Achterhoek. Daar ligt de basis.’

Om het product weer wat populairder te maken is het uiterlijk van de verpakking opgefrist (‘Het vorige was een design van oma, dat mocht wel wat eigentijdser’) en er is een campagne uit de grond gestampt.

Wij hebben een erg goed gevoel over de toekomst Pieter Heijs

Harm Edens, presentator en jeugdvriend van Heijs, is de voice-over van de campagne en influencers Enzo Knol en Jeroen Bartels maakten reclame voor de producten. ‘Wij willen er op deze manier voor zorgen dat de rolletjes en de knijpertjes iets is en blijft voor alle generaties.’

Toekomst

De toekomst zit er in elk geval rooskleuriger uit. Heijs: ‘Het was op het begin natuurlijk even wennen. Je gaat toch met vier kapiteins een schip besturen. Maar het is een fijn team van mensen, wij hebben onze draai gevonden. Wij hebben dan ook een erg goed gevoel over de toekomst. Wij zijn dik tevreden.’

Heijs zelf draagt daar zelf ook een steentje aan bij, vertelt hij lachend. ‘De tafel hier staat vol met knijpertjes en chocoladerolletjes, die vind ik persoonlijk het lekkerst!’

