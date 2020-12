Ben Woldring: 'Gebruik kennis evenementenbranche bij het vaccinatieprogramma'

De oprichter van meerdere vergelijkingssites vindt dat de overheid mogelijkheden onbenut laat bij het opzetten van het vaccinatieprogramma.

XL-teststraten als voorbeeld hoe het moet

Nu de evenementenbranche al sinds het voorjaar praktisch zonder werk zit, liggen daar volgens Woldring mogelijkheden. Een goed voorbeeld noemt hij het opzetten van de XL-teststraten, die onder meer in MartiniPlaza werden ingericht.

'Die zijn er gekomen dankzij steun van ondernemers. Dat hebben we nu goed voor elkaar, maar stel je voor als ze er een half jaar eerder hadden gestaan. Van dat lange wachten kunnen we leren bij het opzetten van het vaccinatieprogramma. Je wilt straks namelijk zo snel mogelijk kunnen opschalen.'

'Benut organisaties van wereldniveau'

Aan gebrek aan organisatietalent ligt het volgens Woldring niet. 'Met evenementen als Pinkpop, Lowlands en het Amsterdam Dance Event behoren we tot de top van de wereld. Tegelijkertijd zie je dat er rondom het vaccinatieprogramma juist organisatorisch veel uitdagingen zijn. De minister is nog bezig met belscripts en IT-systemen. Als er iets is wat deze partijen kunnen, is het dat wel.

Woldring is ervan overtuigd dat een samenwerking tussen ondernemers en de overheid tot mooie dingen kan leiden. 'Er ligt een enorme kans. De eventsector is hard geraakt door de lockdown en tegelijk is het alle hens aan dek om van het vaccinatieprogramma een succes te maken.'

Positieve draai aan vaccinatiediscussie geven

De kritiek op het Nederlandse vaccinatieprogramma neemt toe, vooral omdat Nederland als laatste land in de Europese Unie de eerste prik zet. Woldring probeert met onderstaande tweet de discussie een positieve draai te geven. Zijn oproep is inmiddels meer dan 500 keer gedeeld en ruim 2000 mensen vinden het bericht leuk. 'Het maakt veel los', zegt de ondernemer. 'Er komen veel goede ideeën binnen.'

Achterstand ombuigen in voorsprong

Zijn oproep is geen bevlieging of losse flodder. Er zit wel degelijk meer achter, zegt Woldring. 'Ik werd vanochtend wakker en dacht: laten we al dat talent in de evenementensector op een goede manier inzetten. Van de achterstand die we nu als land hebben, kunnen we doorgroeien tot het land dat vaccineren op de meest innovatieve manier aanpakt.'

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, schreef Humberto Tan in een reactie. Zo zie ik het ook Ben Woldring

Voor het vaccineren van de eerste groepen heeft de overheid al een en ander in gang gezet. Op Twitter reageren verschillende mensen dan ook dat Woldrings oproep wat aan de late kant is. Daar is de ondernemer het niet mee eens.

'Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, schreef Humberto Tan in een reactie. Zo zie ik het ook. In Oss liggen 200.000 vaccins opgeslagen. Het duurt dus nog even voordat we er miljoenen in ons land beschikbaar hebben. Je hebt nog steeds tijd om zaken op een event-achtige manier op te bouwen. Veel grootschaliger dus. Elke dag dat je daar eerder mee kunt beginnen, is natuurlijk meegenomen.'

Positieve vibe rond vaccineren creëren

Die 'positieve vibe', zoals hij het noemt, mist Woldring op dit moment. Naast het opzetten van de priklocaties, het registreren van gevaccineerde Nederlanders en hulp bij IT-systemen kan de evenementenbranche meer bieden. Woldring:

'Vanuit die samenwerking is er veel positiefs te creëren. Daarmee kun je misschien de mensen overhalen die nu nog twijfelen over een vaccinatie. Laat mensen die een vaccin krijgen er enthousiast over tweeten. Of stel elke dag een doos van duizend vaccins beschikbaar waar mensen zich voor in kunnen schrijven. Dat gebeurt ook met festivaltickets. Op zo'n groot aantal maakt dat weinig uit, maar het zorgt wel voor een positief geluid. Van dat soort crowd control is veel te leren.'

Vaccinatiefestival? Prikpop?

Veel reacties op Woldrings tweet spelen ook letterlijk in op de rol van evenementen bij het vaccineren. 'Laten we er een vaccinatiefestival van maken', reageert iemand. En Woldring zag ook de naam 'Prikpop' als voorbijkomen. Hij kan er wel om lachen: 'Met een muziekje op de achtergrond wordt het vaccineren ook wat dragelijker.'

