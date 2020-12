Het rommelt, brandt en rookt volop in de aanloop naar de drukste nacht van het jaar

Dit artikel wordt automatisch aangevuld met noemenswaardige gebeurtenissen

In Oude Pekela moest de brandweer zowel aan de Scheephellingstraat als in de Veenstraat in actie komen. Daar waren op meerdere plaatsen autobanden en afval in brand gestoken. De brandweer heeft de brandjes geblust.

Afval in de brand in Oude Pekela (Foto: 112 Groningen)

Vreugdevuur in Veendam

Ook in Veendam was het donderdagmiddag raak. Daar bluste de brandweer een vreugdevuur dat was aangestoken op een speelveldje aan de Frans Spiekmanstraat. Het vreugdevuur bestond uit een bult met afvalhout. Politie hield omstanders op afstand zodat de brandweer veilig z'n werk kon doen

De brandweer blust een vreugdevuur in Veendam (Foto: 112 Groningen)

Vakantiehuisje in brand

Het begint al zo zoetjes aan een traditie te worden in Termunterzijl: daar werden, zoals ook al tijdens enkele voorgaande jaarwisselingen gebeurde, voormalige vakantiehuisjes langs het Liesbethpad in brand gestoken. De brandweer moest er aan te pas komen om het vuur te doven. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.

De brandweer in actie in Termunterzijl (Foto: ProNews)

Bankje in brand in Stadskanaal

In Stadskanaal kwam de brandweer in actie voor een in brand gestoken bankje aan de Wilgen. De brand zorgde voor nogal wat rookontwikkeling in de omgeving.

Het brandende bankje zorgde voor rookontwikkeling. (Foto: 112 Groningen)

