Rik helpt medemensen: ‘Ik heb een weekendtas met spullen uitgedeeld aan daklozen’

Zwervers, een oude vrouw of iemand met fysieke of mentale klachten. De groep mensen die door Rick Huiting geholpen wordt is heel gevarieerd. Hij kan er uren over vertellen.

‘Laatst ben ik bij een mevrouw geweest met een kapotte vijverpomp. Ik heb daar nieuwe stopcontacten geïnstalleerd. Na die tijd hebben we samen een kopje koffie gedronken. Het was naast de hulp die ik kon bieden dus ook erg gezellig.'

'Ik ben nu bij een nieuwe mevrouw, zij heeft een hersenbloeding gehad. Haar man draagt zorg voor haar en ik help hem met klusjes rondom het huis. En ik deel tassen met spullen uit aan daklozen in Groningen.’

Dankbaar

‘Hier wordt ik gelukkig van. Ik zie dat mensen dankbaar zijn en het waarderen. Door dit te doen ga ik mijn eigen leven ook meer waarderen. Ik vind zelf namelijk dat wij het ontzettend goed hebben. Als ik elke maand iets van mijn loon inlever om daarmee anderen te kunnen helpen, maakt mij dat gelukkig. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit kan doen.’

Rik heeft een mevrouw met haar kapotte vijverpomp geholpen (Foto: )

Van depressie naar liefde

Het idee om andere mensen te gaan helpen ontstond vorig jaar december. 'Ik was toen ontzettend depressief en zag het nut van het leven niet meer in. Ik dacht vaak: ‘wat doen we hier eigenlijk op aarde? Er gebeurt zoveel ellende in de wereld, we moeten alleen maar zwoegen.’ In die periode heb ik tegen de hemel geschreeuwd: ‘God, help me, laat me zien dat het leven mooi kan zijn.’ En dat is ook echt gebeurd. Ik ging me beter voelen en ik voelde liefde voor andere mensen.’

Wat ik nu aan het doen ben is iets moois Rik Huiting

Londen als inspiratiebron

Hij vervolgt: ‘In diezelfde periode ben ik met mijn vader naar Londen geweest. Daar waren heel veel mensen op straat die zich in tegen de kou beschermden met aluminiumfolie. Ik zei tegen mijn vader: ‘Als hier een Action was geweest ging ik daarheen en ging ik van alles kopen voor deze mensen.’ Eenmaal terug in Nederland dacht ik: ’Maar wacht, dat kan ik hier ook doen. Dus ik heb een weekendtas vol met sjaals, handschoenen, mutsen en pinda’s opgehaald.’

'Samen met mijn neefje ging ik de straat op in de stad Groningen om de spullen uit te delen aan daklozen. Mensen vroegen aan ons: ‘vanuit welke organisatie doen jullie dit eigenlijk? Gewoon vanuit onszelf, zeiden we. Oh wat bijzonder!, kregen we als reactie. En toen ging bij mij het belletje rinkelen: Wat ik nu aan het doen ben is iets moois en daar moet ik mee doorgaan.’

Johnny

Via Handje Hulp is Rik onder andere in contact gekomen met de 50-jarige Johnny. Hij is dakloos en zit in het Jan Arends-huis, een opvanghuis voor dak- en thuislozen. Johnny vertelt: 'Ik heb daar een kamer, maar daar mag je niet de hele dag binnen zitten. Overdag moet je aan het werk zijn, of in ieder geval activiteiten ondernemen. Dus ik sta zeven dagen per week op de Grote Markt de straatkrant te verkopen.'

'Rik wilde graag dingen weten over het dakloos zijn. Ik heb hem alles uitgelegd en hem verschillende plekken laten zien die met mijn leven te maken hebben.'

Na je dood kun je niks meenemen, dus waarom zou je niet vrijgevig zijn? Johhny - Dakloze

‘Je moet elkaar helpen’

Johnny krijgt vaak spullen van Rik, zoals een kerstpakket, maar zelf helpt hij ook graag zijn medemens. ‘Ik houd van mensen. Je kunt niet alles alleen doen, je moet elkaar helpen. Ik deel mijn huis met 23 andere mannen. Voor hen heb ik allemaal kerstpakketten ingezameld bij winkeliers.'

'Als ik een plak brood heb, deel ik die met mijn buurman. Laatst kreeg ik een stuk of dertig splinternieuwe spijkerbroeken. Ik had ze kunnen verkopen, zodat ik geld had. Maar ik heb ze thuis allemaal uitgedeeld aan de mannen.'

'Ik wil hulp ontvangen, maar ik wil ook hulp bieden. Van de nachtwinkel krijg ik wel eens voedsel wat op de einddatum zit. Ook dat deel ik met de mannen in mijn huis. Na je dood kun je niks meenemen, dus waarom zou je nu niet een beetje vrijgevig zijn?', aldus Johny.

Rik deelde vijftig kersttassen uit aan de daklozen in Stad (Foto: RTV Noord)

Johnny is voor Rik een grote inspiratiebron. ‘Het mooie van Johnny is dat hij, ondanks zijn situatie, nog steeds erg ondernemend is. Hij doet van alles, hij helpt anderen aan eten terwijl hij zelf misschien amper wat heeft. Hij is gewoon een heel mooi voorbeeld van hoe het ook kan, ondanks dat je het zelf moeilijk hebt. Dat inspireert mij, en daarom voel ik me verbonden met Johnny.’

‘Het begint bij jezelf’

Het helpen van zijn medemens maakt Rik dus gelukkig. Maar met Handje Hulp hoopt hij ook mensen te inspireren. ‘De maatschappij is gebaseerd op winst, op geld verdienen. Ik help deze mensen omdat het me blij maakt, niet omdat ik er zelf beter van wordt.'

'De maatschappij zou eigenlijk gebaseerd moeten zijn op liefde. En een betere wereld begint bij jezelf. Dus als iedereen elkaar af en toe wat meer helpt, wordt de wereld een stuk mooier. Met Handje Hulp hoop ik te laten zien dat je in deze duistere wereld ook je licht kan laten schijnen.’

Johnny voegt toe: ‘Behandel mensen zoals je zelf behandeld wil worden. Uit die kracht moet je voortgaan. Net zoals Rik zegt, het begint bij jezelf. Als iedereen één ding voor een ander zou doen, werd de wereld al heel anders.’



