'Met de Grunneger 1000 is hopelijk een nieuwe traditie geboren'

Wekker zetten voor de Grunneger 1000

'Ik ben vooral onder de indruk van alle reacties die we hebben gekregen', vindt Edwin Pasveer. Vanaf Eerste Kerstdag werd de radiopresentator deelgenoot van talloze reacties van luisteraars. 'Geen tientallen, maar honderden reacties per dag. Prachtig om te zien en te lezen. En daardoor waren we in de vroege ochtend niet alleen. We kregen veel appjes van mensen die speciaal de wekker om 06.00 uur hadden gezet om de Grunneger 1000 te volgen.'

RTV Noord-radiopresentator Edwin Pasveer met onder meer een plaat van Doe Maar (Foto: RTV Noord)

'We hoorden veel mooie verhalen bij de platen. Muziek is immers emotie', gaat Pasveer verder. 'Het was ook heerlijk om al die Groningse muziek te horen. Deze lijst wijkt echt af van alle andere lijsten, met meer dan dertig procent platen van Groningse makelij. De Grunneger 1000 is écht de smaak van Groningen. En die smaak is goed!'

In een paar maanden tijd is er iets geweldigs neergezet Edwin Pasveer - Radiopresentator RTV Noord

'Ik wil graag complimenten geven aan het kleine, maar fanatieke productieteam dat de Grunneger 1000 mogelijk heeft gemaakt. In een paar maanden tijd is er iets geweldigs neergezet. Op het gevaar af dat ik mensen vergeet, maar achter de schermen is hard gewerkt door Rolf Schreuder, Selma Veltens, Gertjan van Stralen, Arjen Holterman, Jutta Hammingh, Tim de Vrij en Jan Augenbroe. Ik denk dat je niet te snel moet spreken van een traditie, maar het moet gek lopen als er niet een mooie nieuwe traditie is geboren.'

Genieten van verhalen bij platen

'Wat was de Grunneger 1000 een feest, de lijst zat bomvol positieve energie zowel van luisteraars als de makers', vindt radiopresentatrice Babette Alma. Dat positieve gevoel hield ze over aan elke dag waarop ze een deel van de hitlijst voor haar rekening nam. 'We hebben zoveel positieve reacties van alle kanten en van ver buiten onze provincie gehad.'

Luisteraars lieten tijdens de uitzending volop weten hoe ze de Grunneger 1000 volgden en daar werd Alma ter plekke vrolijk van, erkent ze. 'Zoals Janneke die ons volgde in haar bloemetjespyjama op de bank tot, Gerard die de hitlijst volgde in zijn 'technical mancave'.

RTV Noord-radiopresentatrice Babette Alma met een plaat van Jan Henk de Groot (Foto: RTV Noord)

In tranen uitbarsten

Het verhaal dat Else Frijling vertelde over haar vader, blijft Alma het meest bij. 'Zij wilde heel graag Your Song van Elton John in de lijst hebben. Else vertelde in een voorgesprek dat haar vader bij de geboorte van de kinderen een songtekst op het geboortekaartje had geschreven en van het nummer zijn eigen remix had gemaakt met hun babygehuil erin. Op haar geboortekaartje stonden regels uit de tekst van Your Song van Elton John: How wonderful life is while you're in my world. Het verhaal vond ik op zich al prachtig. En ik moest ook even slikken, omdat haar vader, Hans Frijling, vorige maand is overleden', blikt Alma terug.

Ik zal 'Your Song' van Elton John altijd aan het verhaal van Else Frijling blijven koppelen Babette Alma - Radiopresentatrice RTV Noord

Toen Else live in uitzending bij Babette was, durfde de presentatrice niet opnieuw over het verhaal te begonnen. 'Ik denk omdat ik dan zelf in tranen zou uitbarsten. Zo voelde het tenminste. Maar het was een prachtig moment met een prachtig verhaal. Ik zal altijd dit nummer aan dit verhaal blijven koppelen', aldus Alma, die de hoop uitspreekt dat de Grunneger 1000 een blijvertje wordt.

Intensieve dagen

'Zodra het intro van de Grunneger 1000 startte, schoot mijn adrenaline omhoog en was je aan boord van de voortdenderende trein die de Grunneger 1000 heet', blikt radiopresentator Karel Oosterhuis terug. Omdat ook de presentatoren kort van tevoren pas wisten hoe de hitlijst eruitzag, viel hij soms van de ene in de andere verbazing. 'Dan denk je: goh, staat deze ook in de lijst? Maar ik dacht ook weleens: jeetje, dit nummer heb ik in tijden niet gehoord, wat leuk dat het zo hoog is geëindigd.'

RTV Noord-radiopresentator Karel Oosterhuis met een plaat van The Police (Foto: RTV Noord)

'Iedereen weet dat muziek emotie is en de verhalen die we te horen kregen van luisteraars tijdens de Grunneger 1000 bewezen dat maar weer eens. Tijdens uitzendingen riepen we luisteraars op om te laten weten hoe ze de hitlijst volgden. Nou, dat hebben we geweten. We kregen foto's van mensen die de Grunneger 1000 volgen tijdens het klussen, haken, koken of schoonmaken. Maar wat er echt uitsprong is puzzelen! En de reacties kwamen overal vandaan. Van Zuidhorn tot Afrika en van Portugal tot Friesland.'

Ik denk dat de Grunneger 1000 een blijvertje is Karel Oosterhuis - Radiopresentator RTV Noord

Oosterhuis spreekt van intensieve dagen. 'Bij sommige nummers was het rekenen: komen we wel uit qua tijd? Kan ik nog een paar mensen bedanken voor het stemmen? Of moet ik m'n mond houden en Guns n' Roses met November Rain volledig laten draaien? Ik denk dat de Grunneger 1000 een blijvertje is. 2020 was in vele opzichten een jaar om snel te vergeten, maar deze prachtige hitlijst met classics en juweeltjes gaat wat mij betreft een nieuwe traditie worden.'

Hit-o-fiel

'Wat een knotsgekke week, maar ook een onverwacht groot succes was het', blikt Eric Bats terug. 'Bedenk maar eens een goed alternatief voor Alle 50 Goud, een programma dat al twee decennia enorm succesvol is. Dat alternatief kwam er, maar als het dan zó uitpakt en je al die enthousiaste reacties ziet, word ik daar heel blij van', zegt Bats met een brede glimlach.

Af en toe komt er een pareltje voorbij dat je nog amper op radio hoort, juist die afwisseling vond ik heel sterk Eric Bats - Radiopresentator RTV Noord

'Als muziekfreak en 'hit-o-fiel' - iemand die je ’s nachts kunt wakker maken voor hitnoteringen, muziekfeiten en weetjes - was ik helemaal in mijn element tijdens de Grunneger 1000', gaat hij verder. Bats was vooraf benieuwd hoe het stemgedrag van Groningers eruit zou zien. 'Natuurlijk staan er veel Groningstalige nummers in, maar ook de grote hits uit de popgeschiedenis ontbreken niet en af en toe komt er een pareltje voorbij dat je nog amper op radio hoort. Juist die afwisseling vond ik heel sterk.'

RTV Noord-radiopresentator Eric Bats met een plaat van Herman Brood (Foto: RTV Noord)

Luisteraars van heinde en verre

Dat luisteraars lieten weten hoe ze de Grunneger 1000 volgden, maakte de week voor Bats compleet. 'Zo had ik een man aan de lijn die ons een foto stuurde vanuit zijn zwembad in Zuid-Afrika. Hij bleek voor zijn werk al tien jaar in Johannesburg te zitten. Door te luisteren naar de Grunneger 1000 voelde hij zich weer een beetje thuis.'

'Ook in Friesland werd geluisterd naar de Grunneger 1000. Harro Harkema uit Lippenhuizen hoorde het nummer Mien Olle Puch van Sijtse Scheeringa en stuurde ons een oude foto van een 8-jarige Harro op een crossmotor. Die had zijn vader destijds van Sijtse Scheeringa gekocht. 'Telkens als ik dat nummer hoor moet ik er nog aan denken', zei hij. Uiteindelijk won Harro een poffertpakket.'

'Zo'n project verbindt'

Rolf Schreuder, bedenker en projectleider van de hitlijst, is ook erg blij met het succes van de Grunneger 1000. 'Ik heb hierop gehoopt, maar eigenlijk wist ik diep van binnen wel dat dit een succes zou gaan worden. Mensen die roepen dat dit het na-apen van de Top 2000 is, hebben geen gelijk gekregen, ik wist dat de radio Noord-luisteraar een hele eigen muzieksmaak heeft en die groep moet je ook bedienen. Het kan prima naast elkaar bestaan.'

Selma Veltens en Rolf Schreuder (Foto: RTV Noord)

Het idee voor de hitlijst kwam vorig jaar bij Schreuder op, toen hij vorig jaar op deze dag onderweg was naar Zuidwending, waar de laatste editie van Alle 50 Goud plaatsvond. 'Toen luisterde ik de Top 2000. Ede Staal had ik toen al gemist, die was ergens 's nachts voorbijgekomen. Ik vond toe al dat het geluid van Groningen te weinig in die lijst voorkwam. Na Alle 50 Goud legde ik het idee van de Grunneger 1000 voor aan Eric Bats en Selma Veltens, Gertjan van Stralen en Remy van Mannekes en zij waren óók enthousiast.'

Duidelijk is wel dat de Grunneger 1000 verbindt, zowel binnen als buiten de organisatie Rolf Schreuder - Muziekredacteur en producer RTV Noord

Gezien de reacties van zowel de bedenkers van de Grunneger 1000 als het publiek, hoopt Schreuder dat de beste duizend nummers van Stad en Ommeland ook volgend jaar weer afgespeeld kunnen worden. 'Maar ik ga daar niet over natuurlijk. We gaan evalueren na de jaarwisseling en kijken wat er nog beter kan bij een volgende editie. Duidelijk is wel dat zo’n project verbindt, zowel binnen als buiten de organisatie. Iedereen heeft 110 procent gegeven deze periode.'

