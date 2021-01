Martini Ziekenhuis opgelucht: Minder vuurwerkslachtoffers dan vorig jaar (update)

Het aantal patiënten ligt daarmee lager dan vorig jaar. Toen werden 37 mensen behandeld, van wie tien moesten worden opgenomen.

Op de Spoedeisende Hulp van het Martini zijn vijf personen gezien met verwondingen die te maken hadden met de jaarwisseling. Twee mensen meldden zich met vuurwerkletsel en drie mensen werden behandeld voor verwondingen waarbij alcohol een grote rol speelde.

'Personeel hard nodig bij coronazorg'

Een woordvoerder van het ziekenhuis spreekt dan ook over 'een relatief rustige nacht' vergeleken met vorig jaar. Dat het aantal opnames tot drie beperkt bleef, is volgens de woordvoerder bovendien een opluchting.

'Er werd met zorg gekeken naar de oudjaarsnacht omdat de opvangcapaciteit zeer beperkt is. Met dit relatief lage aantal opnames zijn we heel blij, want het gespecialiseerde personeel van het Brandwondencentrum is op dit moment heel hard nodig bij de zorg voor coronapatiënten.'

Acht vuurwerk- en carbidslachtoffers

Van de twintig mensen die zich met brandwonden meldden, liepen vier verwondingen op door vuurwerk. Nog eens vier anderen raakten gewond bij het afschieten van carbid. Twaalf mensen liepen op een andere manier brandwonden op, bijvoorbeeld door frituurvet of een steekvlam.

De twee kinderen die zijn opgenomen raakten gewond doordat zij vuurwerk (tolletjes) in hun kleren kregen. De volwassen patiënt die in het Brandwondencentrum moet blijven, raakte gewond nadat vuurwerk in zijn hand was ontploft.

Al het vuurwerk waar kruit in zit, kan gevaarlijk zijn Eelke Bosma - Medisch coördinator Brandwondencentrum Groningen

Ook kindervuurwerk kan brandwonden veroorzaken

Eelke Bosma, medisch coördinator in het Brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis waarschuwt nog maar eens de gevaren van kindervuurwerk, dat het hele jaar door in de schappen van de winkel ligt:

'Elk jaar worden kinderen bij ons binnengebracht met diepe brandwonden veroorzaakt door kindervuurwerk zoals sterretjes en tolletjes. Ik hoor vaak van ouders dat ze zich er niet bewust van waren dat ook kindervuurwerk gevaarlijk kan zijn. Als chirurg wil ik benadrukken dat al het vuurwerk waar kruit in zit gevaarlijk kan zijn.'

