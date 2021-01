Politie bekogeld met zwaar vuurwerk in Appingedam en Nieuwe-Pekela (update)

Ook in de Groningse wijk Vinkhuizen was het onrustig. Daar moest de ME rond de klok van 2.00 uur de orde herstellen.

Brandweer gehinderd bij bluswerk

Dat gebeurde toen de brandweer werd gehinderd bij bluswerk in de Jadestraat/Barnsteenstraat. Een groep personen blokkeerde daar de brandweer. De ME heeft ervoor gezorgd dat brandweerlieden hun werk konden doen.

Doen gewoon ons werk

'We hebben best wel te maken gehad met agressie tegen politiemensen', zegt Frank Smilda van de politie Noord-Nederland. 'Er is gegooid met vuurwerk en met flessen. Daar hebben we snel in op kunnen treden.' Het is voor Smilda moeilijk te begrijpen dat er elke keer weer agressie blijft tegen hulpverleners. 'We doen gewoon ons werk.'

De politie had dit jaar naast de reguliere werkzaamheden ook de taak om te handhaven op het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen. Maar de topprioriteit lag bij veiligheid. 'Het belangrijkste is dat burgers veilig in hun woonplek kunnen zijn. Veiligheid voor burgers en hulpverleners staat op één en daar waar mogelijk kun je niet iets richting het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen doen.'

De brandweer werd gehinderd bij bluswerk in Vinkhuizen (Foto: Joey Lameris/112 Groningen)

