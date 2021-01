Brandweer rukt 113 keer uit tijdens 'drukke' jaarwisseling

Met ruim meer dan honderd uitrukken was het volgens een woordvoerder van de brandweer drukker dan tijdens de vorige jaarwisseling. Dertig meldingen kwamen uit de stad Groningen.

Tot grote branden in de provincie kwam het niet. De brandweer had de handen vooral vol aan vreugdevuren en andere buitenbranden. In drie à vier gevallen was er sprake van een woningbrand. 'Dat viel telkens mee', aldus de woordvoerder.

Arrestatie bij vuur in Uithuizermeeden

Op het Johan van Veenplein in Uithuizermeeden was het tijdens nieuwjaarsnacht onrustig. Omwonenden legden een vuur aan, waarna politie en brandweer uitrukten om het vuur te doven. Vervolgens ontstonden enkele schermutselingen die uitmondden in een arrestatie.

De brandweer maakt een einde aan het nieuwjaarsvuur (Foto: ProNews)

Brandweer gehinderd bij bluswerk

Bij een brand in de Groningse stadswijk Vinkhuizen werd de brandweer wel gehinderd door een groep personen. Zij blokkeerden de brandweer. De ME moest eraan te pas komen om de orde te herstellen. Geweld tegen de brandweer bleef beperkt tot het gooien van een flesje tegen een brandweerauto in de stad Groningen.

In eerste instantie sprak de brandweer over 'extreme drukte'. Dat werd later bijgesteld naar 'druk'.

