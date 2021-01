Gemeente Groningen tevreden over oud en nieuw: 'Doel bereikt'

De gemeente Groningen kijkt ‘over het algemeen positief’ terug op de jaarwisseling. ‘Maar elk incident is er één te veel, ook tijdens oud en nieuw’, zegt woordvoerder Hans Coenraads over het aantal keren dat de brandweer afgelopen nacht moest uitrukken.

Het is voor de hulpdiensten dan ook een drukke nacht geweest, zegt Coenraads. ‘Ze hebben over het algemeen veilig hun werk kunnen doen, al moest de ME in stadswijk Vinkhuizen wel in actie komen omdat mensen agressief werden richting politie en brandweer.’

Minder druk op ziekenhuizen

De gemeente zegt blij te zijn dat het vuurwerkverbod ervoor heeft gezorgd dat er, in vergelijking met andere jaren, minder druk op de ziekenhuizen is ontstaan.

‘Er is weliswaar vuurwerk afgestoken in de nieuwjaarsnacht, maar het doel om de druk op de ziekenhuizen niet fors te vergroten is bereikt. Dat is erg fijn gezien de huidige situatie in de zorg.’

Totaalverbod

De komende tijd wordt de jaarwisseling geëvalueerd, laat de woordvoerder weten. ‘De ervaringen van de afgelopen nacht sterken Schuiling in de wens voor een totaalverbod op vuurwerk’, besluit hij.

Schuiling uitte die wens voor het uitbreken van de coronacrisis al: 'Ik moet concluderen dat het niet meer zo kan', zei hij begin februari 2020.

