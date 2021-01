Gezin na vijftien jaar in Amerikaanse bergen terug naar Groningse platteland

Femke groeide op in Pieterburen. Ze ontmoette haar man in Amerika en woonde daar de afgelopen tijd en kregen twee kinderen; Lieke en Senn.

Verhuizen midden in een pandemie

Na al die jaren aan de andere kant van de Atlantische Oceaan begon ze haar familie te missen. ‘Het is fijn om nu weer dicht bij mijn ouders te zijn’, vertelt Femke. ‘In Amerika waren dingen slecht geregeld, zoals alles rondom het coronavirus en het huidige politieke klimaat. Daarom hebben we besloten om midden in de pandemie te verhuizen naar Groningen en dat is gelukt. We woonden eerst in de bergen en nu op het Groningse platteland.'

Ze woont met haar gezin in Garnwerd, waar het voor haar man en kinderen even wennen is. ‘Het is een veel kleiner dorp’, zegt Lieke in het Engels. ‘Ik mis mijn familie en vrienden in de VS, maar er zijn wel veel nieuwe mensen die je leert kennen en je hebt hier andere dingen te doen.'

De hele school leert Engels

Ook spreken haar kinderen al redelijk Nederlands. ‘Ik ben heel trots op mijn kinderen’, vertelt Femke. ‘Ze zijn heel flexibel geweest. Het leven gaat gewoon weer door. De taal hebben we niet goed geoefend in Amerika, maar toch kunnen ze het verstaan en het aardig goed spreken. De hele school leert nu ook Engels van ze. En zij leren óp hun beurt weer Nederlands.

Naast het leren van de Nederlandse taal, probeert een dorpsgenoot van Femke en haar gezin hen ook Gronings te leren. ‘Ik kan een Gronings liedje’, zegt zoon Senn trots. ‘Mien lutje lanteern….’ De overige tekst van het Sint-Maarten-lied is hem even ontschoten. Gelukkig heeft hij nog tot 11 november om te oefenen.