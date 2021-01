Expeditie 1,5 meter: 2021 is begonnen

2020 is voorbij en we rijden 2021 in. Het was een bizar jaar, maar het team van Expeditie Grunnen is dankbaar dat dit programma in aangepaste vorm nog steeds kan doorgaan. En wat doen Groningers op nieuwjaarsdag? Presentatrice Léonie Albers gaat op pad.

De 10-jarige Geert rijdt in Leegkerk langs en vertelt dat hij op bezoek gaat bij koeienboer Jan. Geert helpt hem bijna elke dag op de boerderij. Boer Jan is erg blij met Geerts hulp.

Ook in Expeditie 1,5 meter

- Hardlopers met goede voornemens in Leegkerk

- Vakantiehuisje in Garnwerd

- Familie uit Amerika keert na 15 jaar terug naar Groningen

- Nieuwjaarsduik in Veendam

- Moeke Antje uit Nuis krijgt verrassing op haar negentigste verjaardag

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel anderhalf meter afstand bewaren.

