Expeditie 1,5 meter: Juf Timmer is veertig jaar in dienst!

Sinds de oprichting van de Bolster in Stad is juf Fré Timmer al in dienst bij de praktijkschool. Veertig jaar lang geeft ze al het vak Zorg & Welzijn en dat moet gevierd worden. Collega's rijden onder luid getoeter, gerammel op pannen en sirenes de straat van Juf Timmer binnen. Expeditie Grunnen-presentatrice Beppie van der Sluis zocht haar op in Ten Boer.

'Uw collega's zijn maar blij met u', laat van der Sluis weten aan Juf Timmer. 'Dat kan ik me goed voorstellen!', grapt Timmer. De collega's zijn meer dan lovend over de docente: 'Fré is streng maar rechtvaardig', laten ze weten op het verzamelpunt, vlak voor de de stoet naar het huis van Timmer vertrekt.

Juf Timmer is 40 jaar in dienst bij De Bolster Groningen en dat wilden haar collega's niet onopgemerkt voorbij laten gaan 🎉 Posted by RTV Noord - Expeditie Grunnen on Saturday, January 2, 2021

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!