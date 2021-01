Sergio Padt in de belangstelling van PFK Ludogorets

Wellicht verlaat doelman Sergio Padt FC Groningen al in de winter. De doelman staat in de belangstelling van de Bulgaarse topclub PFK Ludogorets.

De 30-jarige Padt verruilde in 2014 het Belgische AA Gent voor FC Groningen. In die ruim zes en een half jaar speelde Padt 237 officiële wedstrijden. Slechts dertien spelers in de historie kwamen vaker voor FC Groningen in actie.

De Bulgaren moeten nog wel met FC Groningen tot een akkoord komen, aangezien het contract van Padt komende zomer pas afloopt. Mocht de ervaren doelman komende winter vertrekken, dan kan FC Groningen nog een transfersom vragen.

'Contractverlenging nog op tafel'

FC Groningen deed Padt enkele tijd geleden een aanbieding om zijn aflopende contract met meerdere jaren te verlengen, maar daar is de doelman nog altijd niet op ingegaan.

‘Sergio is een belangrijk onderdeel van ons team, daarbij komt dat we bezig zijn aan een uitstekend seizoen’, vertelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. ‘Het heeft niet onze voorkeur om hem in de winter te zien vertrekken en zullen hem daarom ook niet zomaar laten gaan. Zoals het er nu voorstaat willen we Sergio erbij houden. De aanbieding om zijn contract te verlengen ligt ook nog steeds op tafel, maar we bereiden ons wel voor.’

Nieuwe doelman Bratveit

Daarmee doelt Fledderus op het aantrekken van Per Kristian Bratveit. De 24-jarige doelman is overgekomen van het Zweedse Djurgardens IF en wordt voor een halfjaar gehuurd. Tevens heeft FC Groningen een optie tot koop op de éénvoudig Noors International.

PFK Ludogorets werd de afgelopen negen jaar kampioen in Bulgarije en deed tevens negen keer mee aan de Champions League.



