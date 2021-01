'Mooie dag' van Steernvanger op nummer 1 in eindejaarlijst van de Noord 9

'Mooie dag' van de band Steernvanger is de nummer 1 van het jaaroverzicht van de Noord 9. Dat maakte presentator Eric Bats zaterdag in Café Martini bekend.

De Groningse band rondom zanger Dion Bouwes had in 2020 maar liefst zes nummer 1-klasseringen en stond in totaal achttien weken in de Noord 9.

1. Steernvanger - Mooie dag

We komen in het jaaroverzicht drie nummers van Inge van Calkar tegen. Twee daarvan hebben op nummer 1 gestaan en eentje bleef steken op nummer 2. Die laatste, ‘The ocean never ends’, komt ook op nummer 2 van het jaaroverzicht.

2. Inge van Calkar - The ocean never ends

Het was een mooi muzikaal jaar voor Van Calkar, merkt Bats op. 'Ze won de Grunny en werd veel gedraaid op de landelijke zenders.'

Jan Henk de Groot staat met maar liefst vier nummers in de top 25, waaronder 'Noar stad' op nummer 3.

3. Jan Henk de Groot - Noar stad

De volledige top 25 van de eindejaarslijst van de Noord 9:

1. Steernvanger - Mooie dag

2. Inge van Calkar - The ocean never ends

3. Jan Henk de Groot - Noar Stad

4. Inge van Calkar - Spinning around

5. Jan Henk de Groot - 101 Dalmatiners

6 .Wia Buze - Doe heurst hier bie

7. Irene Wilkens & Edwin Jongedijk & Sikkom Kult - Zundagskind

8. Harm Tabak - Karma

9. Alex Luttjeboer - Zunne op de kop

10. Inge van Calkar - The iceman

11. Jan Henk de Groot - Weltrusten

12. Lars Koehoorn - Deze afstand

13. Jan Henk de Groot - Stap veur stap

14. Wat Aans! - Kaalmer

15. Harm Tabak & The Flashbacks - Dichterbie

16. Tamar - Niet verder dan hier

17. Blanks - Sweaters

18. Small Town Bandits - If I don't look back

19. Henk Wijngaard & Bernardine Waterloo - Mijn Groningen

20. Blanks - Everything's changing

21. René Beverwijk - k Heb er schiet

22. Wat Aans! & Wia Buze - Grunnegs hoop

23. Them Dirty Dimes - Bald and alone

24. René Beverwijk - Kilo of acht

25. Swinder - Ik zai Pekel nooit weer

Lees ook:

- De Noord 9 van zaterdag 2 januari

- Inge van Calkar wint Grunny 2020: 'Wat een prachtige afsluiting van dit jaar'