'The Old Legend' Ede Staal vond menselijke geraamtes achter zijn boerderij

Ten Have was in zijn tienerjaren kind aan huis bij de familie Staal omdat hij vriend was met de tweelingzoons Jeroen en Martijn.

Op een mooie zomerdag gingen ze op aanwijzing van Ede met een metaaldector zoeken achter de boerderij van de Staals in Nieuw-Beerta. Daar zou ooit een klooster of een kapel hebben gestaan.

Ontbloot lijf

De verwachting was dat er wel enkele schatten of oudheden gevonden zouden worden. Maar dat ging anders. Bij het graven stuitte het gezelschap, waar Ten Have en ook Ede onderdeel van uitmaakten, op menselijke resten.

'Kinnelk was doar n kerkhof of zoiets. Mor doar is aigelieks niks van bekind'.

Op goedbewaarde foto's is te zien hoe Ede in ontbloot lijf aan het graven is en ook de geraamtes zijn duidelijk zichtbaar.

'Wie hebben ze netjes weer toudekt, klaidje derover en weer dichtgoeit'.

Waarschijnlijk liggen die geraamtes nu nog steeds achter de boerderij, denkt Ten Have.

Bij het graven stuitte men op menselijke resten (Foto: Boelo te Have)

Karikatuur van Ede

Hij had in die tijd nooit kunnen vermoeden dat Ede een enorme beroemdheid zou worden . 'Hai was n beetje bezig mit timmern, mit zien auto's en mit zien toentje. Mor meziek nee, dat zag ik aiglieks noeit'.

Desondanks had Ede toen al de bijnaam gekregen van 'The Old Legend' zo blijkt uit een schoolagenda van Ten Have uit begin jaren tachtig. Daarin heeft de huidige graanboer uit Drieborg een karikatuur van Ede getekend en er de naam The Old Legend bijgeschreven.

'Dij bienoam haar e kregen van zien zeuns (Jeroen en Martijn -red). Ede was natuurlijk een uniek figuur. Dat e dij noam van The Old Legend kreeg en het oetindelk ook wer, din zat het der kinnelk toch in'.

