Expeditie 1,5 meter leert over stokpaardrijden

Voor degene die net als Derk nog nooit gehoord heeft van hobby horsing leggen we het even uit. In gewoon Nederlands gaat het namelijk over stokpaardrijden. Een zogeheten funsport waarbij de ruiter een stokpaard tussen de benen houdt en oefeningen doet. Net als bij 'echt' paardrijden kan de ruiter verschillende vormen van het hobby-horsing beoefenen zoals dressuur, springen en cross.

In Finland is stokpaardrijden een officiële sport in Finland en worden er ook officiële wedstrijden georganiseerd. Zo groot is het hier in Nederland nog niet. Evia en Emma zijn dan ook op zoek naar meer mensen die het een leuke bezigheid vinden. Daarom zijn ze vanmiddag druk in de weer om een filmpje op te nemen om via deze weg meer liefhebbers te leren kennen.

Derk Bosscher zocht ze op en wordt bijgepraat over hobby horsing, de dames laten ook een aantal zelfgemaakte stokpaarden zien aan de presentator.

Derk leert vandaag van alles over Stokpaardrijden (hobby-horsing) van Evia en Emma 🐮🏇 Posted by RTV Noord - Expeditie Grunnen on Sunday, January 3, 2021

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

