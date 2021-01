Racetalent Delano Greven maakt stap naar grote circuits

Het racevirus sloeg over toen Greven op 5-jarige leeftijd in aanraking kwam met minibikes op het circuit van Vledderveen. Sindsdien is hij helemaal verkocht. Dat heeft tot dusver geresulteerd in een kampioenschap in de Molenaar NSF 100 Cup. Een motorsportklasse voor kinderen van 9 tot en met 13 jaar. In het klassement heeft hij een straatlengte voorsprong op de concurrentie.

Ik ga op de grote banen rijden. Dat is voor mij wel te doen Delano Greven, motorracetalent

Grote banen

Een volgende stap ligt daarom voor de hand. Greven mag komend seizoen al zijn kunsten gaan vertonen op een aantal grote circuits in Europa. 'Ik ga in de 250 CC-klasse rijden op de grote banen en niet meer op de kleine. Voor sommigen is dat niet te doen, maar voor mij wel', zegt Greven met enig bravoure.

De toekomst ziet er zonnig uit voor Delano Greven (Foto: eigen foto)

Talen

Zijn ouders, een trainer en oud-coureur Bert Smit uit Stadskanaal helpen hem om zijn droom uit te laten komen. 'Ik weet zelf ook al wel veel van motorsport, maar zij kunnen me nog meer leren. Andere talen bijvoorbeeld, want die zitten nog niet echt in mij.' Hij neemt dus al een voorschot op een internationale carrière. Negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi is zijn idool.

Blij

Bij een nieuwe klasse hoort ook een nieuwe motor. Hij heeft er nog niet op gereden, maar hij heeft hem al wel kunnen aanraken op de testbank. 'Het was mooi om daar bij te zijn. Het maakt je blij', vertelt hij glunderend van trots. De komende week wordt de machine gespoten en bestickerd. In maart mag Greven voor de eerste keer opstappen bij een testsessie in Duitsland. Het raceseizoen begint in april met onder meer een wedstrijd op het TT-circuit in Assen.