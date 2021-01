Zorgen over Hogelandster jongeren: ‘Het loopt helemaal uit de klauwen'

Het jongerenwerk voor de gemeente wordt vanaf 2018 gedaan door Mensenwerk Hogeland. Daarvoor was Barkema & De Haan verantwoordelijk voor het jongerenwerk. Ze zijn nog wel actief in het gebied.

Er ontstaan steeds meer groepen jongeren die het tegen elkaar opnemen Teye Barkema, jongerenwerker

‘Wij kennen nog steeds ontzettend veel jongeren en hebben nog genoeg connecties. Ook verzorgen we jeugdhulpverlening in deze regio. Op die manier ontvangen we signalen dat het niet goed gaat’, zegt Teye Barkema.

‘Er ontstaan steeds meer groepen jongeren die het tegen elkaar opnemen. Die ruzies worden steeds heftiger. Ook drugsnetwerken worden sterker. Het geweld en overlast nemen toe’, vertelt Barkema. ‘Het loopt helemaal uit de klauwen.'

Verbinding met jongeren niet goed

Er gebeurt volgens Barkema te weinig. Hij ziet de gemeente door bezuinigingen verkeerde keuzes maken. ‘Er moet meer samengewerkt worden met de jongeren. Daar moeten meer uren aan besteed worden. Er waren ooit veertien meidenclubs, nu zijn het er maar twee.’

Er wordt te weinig in de jongeren geïnvesteerd, volgens hem. ‘Jeugdsozen worden meer losgelaten en ook niet meer als partner gezien om problemen op te lossen.’

Gesprek aangaan

De samenwerking met jongeren kan volgens Barkema & De Haan gerealiseerd worden door meer jongerenwerkers op straat in te zetten. ‘Want als je er op straat er niet op tijd bij bent, dan worden de kosten in de jeugdzorg alleen maar hoger.’

Het Hogeland heeft een verleden met groepen jongeren die vernielingen aanrichtten. ‘In Eenrum en Wehe-den Hoorn nam een paar jaren geleden de overlast ook toe. Wij hebben toen echt samen met die jongeren gekeken wat er nodig was.’

Probleem aankaarten

‘We willen niet schoppen tegen het werk van Mensenwerk Het Hogeland. We zijn positief over hun jongerenwerkers en daar hebben we een goede band mee. De gemeente moet keuzes maken en gaat over het beleid en we willen aandacht vragen voor de problemen’, zegt Teye Barkema.

Jongerenwerk Barkema & De Haan heeft al een gesprek gehad met de wethouder. ‘We hebben onze zorgen op tafel kunnen leggen. Denk vanuit jongeren en help ze om zich te organiseren op een manier die bij hun past waarbij ze ook hun eigen belangen kunnen behartigen en ook hun eigen doelen kunnen bereiken.’

Het is niet niets om je steeds aan alle maatregelen te houden Kristel Rutgers, wethouder

Veel gesprekken

Gemeente Het Hogeland laat weten dat er volop aandacht is voor de jongeren. Wethouder Kristel Rutgers merkt dat deze periode door de coronamaatregelen ingewikkeld is.

‘We hebben te maken met bijzondere tijden en bijzondere omstandigheden. Ik heb groot respect en bewondering voor de veerkracht en creativiteit van veel jongeren in Het Hogeland. Het is niet niets om je steeds aan alle maatregelen te houden’, legt Rutgers uit. Ze vindt het ‘mooi’ en ‘bijzonder’ dat het in veel gevallen goed gaat.

‘Samen met Mensenwerk Hogeland en onze wijkagenten worden er veel gesprekken gevoerd met de jongeren. In het begin in de jeugdsoos, thuis of op het gemeentehuis, later meer op straat toen de maatregelen werden aangescherpt’, aldus Rutgers.

‘Door goed met elkaar samen te werken weten we wat er speelt in onze gemeente en kunnen we met de jongeren in gesprek gaan.’ De wethouder hoopt dat 2021 een ander jaar gaat worden.

Samenwerking beter geworden door corona

Mensenwerk Hogeland, dat namens de gemeente contact onderhoudt met de jongeren, herkent de signalen niet. ‘Wij zijn vanaf het begin van de pandemie zichtbaar voor de jongeren, zoeken ze op en praten met ze. Tijdens de lockdown gebeurt dat op scholen en online, maar vooral op straat’, laat Marcel van Leeuwen weten. Op oudejaarsdag zijn de jongerenwerkers op pad gegaan om oliebollen uit te delen aan jongeren die op straat waren.

Corona heeft voor betere samenwerking gezorgd, merkt Van Leeuwen: ‘In alles dat we in Het Hogeland voor de jongeren doen, werken we veel samen met medewerkers van de gemeente, de wijkagenten en de boa’s. Iedereen heeft het afgelopen jaar vanuit de eigen deskundigheid gezorgd dat we goed contact hielden. Met de jongeren en met elkaar.’

