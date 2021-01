Rondje Groningen: Zo zag je de bevrijding van Groningen nog nooit

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Gelukkig nieuw dienstregelingsjaar!

Het was alvast een bijzondere eerste werkdag voor de mensen van het OV-bureau.

2) Minder gelukkig dierenasieljaar!

Dierenasiel Groningen heeft er wat minder zin in.

3) Wel of geen zin in het nieuwe jaar...

Als iemand vraagt of je er zin in hebt, of hoe het met je gaat, kan je nog altijd antwoorden: 'Gemiddeld'.

4) Beet!

Arend heeft haas.

5) Welke nieuwjaarsfeesten?

Kerstavond, de kerstdagen, oudjaar en het eerste weekend na de jaarwisseling: normaal zijn het ronduit drukke stapavonden. Normaal wel. Maar 2021 is anders.

6) Doe deze dagen eens aan buitenzwemmen!

Dat bepleit Edda van IVN Natuureducatie Groningen Haren. 'Het is een kwestie van rustig ademhalen, accepteer de kou, trapje af het koude water in. In een paar stappen van mijn heupen tot mijn buik in het water, en dan gaan zwemmen. Heerlijk!'

7) Voor wie het nog niet gezien heeft

Schitterende beelden van de bevrijding van Groningen uit 1945 - ingekleurd door Jurrien Koop.

8) Kaalslag aan der Aa

Je kan door de bomen het bos niet meer zien.

9) Hout verdwijnt, hout verschijnt

Bij Letterberterpetten kan je tussen het water balanceren. Gaat het niet goed, doe je ook meteen aan buitenzwemmen.

