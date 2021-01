Drie bewoners woonzorgcentrum Hoogezand overleden: 'De situatie is zeer ernstig' (update)

ZINN heeft 'code rood' afgekondigd voor al haar verpleeg- en verzorgingshuizen. Met name in de De Burcht in Hoogezand is de situatie 'zeer ernstig', aldus de ouderenzorgorganisatie.

Achttien bewoners blijken besmet met het coronavirus. Drie van hen zijn inmiddels overleden. De situatie is aanleiding om de bezoekersregeling voor alle locaties aan te scherpen.

Locaties gesloten of nog maar beperkt open

Ook op andere locaties zijn inmiddels weer besmettingen geconstateerd. Afdelingen, woongroepen en soms zelfs hele locaties zijn gesloten voor bezoek. Waar nog wel bezoek is toegestaan, gelden zeer strenge maatregelen. Voorlopig mag iedere bewoner maar één vaste bezoeker per dag ontvangen. Een mondkapje en een gezondheidscheck bij aankomst zijn verplicht.

Uitstapjes en familiebezoek buiten de gebouwen van ZINN zijn sowieso voorlopig niet toegestaan. Ook zijn alle welzijnsactiviteiten geschrapt. Alleen een kleine wandeling buiten is nog wel toegestaan. De maatregelen gelden in ieder geval tot en met 19 januari.

Familiekring

De bron van de besmettingen moet waarschijnlijk worden gezocht in de familiekring, zegt ZINN-woordvoerder Marloes Lok: 'We krijgen veel telefoontjes van mensen bij wie in het huishouden iemand blijkt besmet'.

Inmiddels zijn in De Burcht in Hoogezand en in De Brink in Groningen twee afdelingen vrijgemaakt voor de verpleging van bewoners die besmet zijn met het coronavirus.

Etentje met kerst

Een aantal bewoners van De Burcht kwam tijdens de kerstdagen in het restaurant samen voor een etentje. Volgens bestuursvoorzitter Carry de Niet is dat niet de oorzaak van de uitbraak. 'Het was open voor een kleine groep bewoners, in een kleine setting, met inachtneming van alle coronamaatregelen', zegt ze.

Hopen op medewerkers van Defensie

'Met name in De Burcht hebben we een nijpend tekort aan personeel', zegt woordvoerder Lok. Daarom heeft ZINN voor de locatie een beroep gedaan op Defensie voor de inzet van vijf medewerkers. Die zijn nog niet toegezegd.

Het is niet de eerste keer dat een zorglocatie van ZINN kampt met een corona-uitbraak. In oktober kostte een uitbraak in De Dilgt in Haren meerdere bewoners het leven.

