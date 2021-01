Corona dringt verpleeghuizen binnen: tientallen doden

Het coronavirus heeft de afgelopen maand om zich heen gegrepen in Groningse verpleeghuizen. Op dit moment zijn er dertig locaties waar afgelopen maand minstens één bewoner positief is getest. Ook vielen er tientallen doden.

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal locaties met een besmetting met name de afgelopen drie weken is toegenomen, van negen naar dertig. In de eerste coronagolf bleef het aantal besmette verpleeghuizen in onze provincie beperkt tot zeven locaties.

Virus eist slachtoffers

Ouderenzorginstellingen in Groningen zien allerlei uitbraken ontstaan. In De Burcht in Hoogezand bijvoorbeeld hebben achttien bewoners het virus opgelopen; drie van hen zijn inmiddels overleden. Zorgcentrum Winkheem in Winsum had de afgelopen weken 24 bewoners met corona; twee mensen overleden eraan. Even verderop in verpleeghuis De Twaalf Hoven overleden zeven ouderen aan corona. In dit huis is een speciale cohortafdeling ondergebracht waar ook zieke bewoners van andere huizen naartoe worden gebracht en ook buiten die afdeling werden bewoners ziek. Daarnaast zijn op de twee locaties nog eens vijftig medewerkers besmet geraakt.

Dignis heeft op verschillende locaties uitbraken gehad. Achttien bewoners van de locaties Veldspaat, Heymanscentrum en 't Blauwbörgje overleden de afgelopen weken aan corona. De teller bij Dignis staat daarnaast nu op 47 besmette medewerkers en 59 besmette bewoners.

Oosterlengte wil geen cijfers geven, maar heeft wel 'een aantal grote uitbraken' gehad. Zonnehuisgroep Noord had in St. Jozef in Sappemeer een uitbraak, waarbij zo'n vijfentwintig en vijftien medewerkers bewoners corona opliepen. Volgens woordvoerder Petra de Haan zijn enkele bewoners overleden.

'Niet te voorkomen'

Volgens viroloog Bert Niesters is het niet te voorkomen dat ouderen in woonzorgcentra getroffen worden. 'Er zijn op dit moment gewoon meer mensen besmet, dus ook in verpleeghuizen. Het virus komt van buiten binnen; dus of via bezoek of via medewerkers.'

Bij De Burcht in Hoogezand is het virus waarschijnlijk via familie binnengekomen, denkt ZINN-woordvoerder Marloes Lok: 'We krijgen veel telefoontjes van mensen bij wie in het huishouden iemand blijkt besmet'. Zonnehuisgroep Noord bevestigt dat beeld; medewerkers en cliënten lopen het virus vooral via vrienden en familie op.

Verpleeghuizen die met een uitbraak te maken krijgen stellen bezoekersbeperkingen in; meestal mogen bewoners dan nog maar één vaste bezoeker per dag ontvangen. Pas als er tien dagen lang geen nieuwe positieve tests zijn vervallen dit soort maatregelen. Maartenshof in de stad bijvoorbeeld hoopt komende vrijdag code rood voor het appartementswonen op te heffen. Na een uitbraak daar zijn er sinds dit weekend geen nieuwe besmettingen bijgekomen.

Lichtpuntje: toename gaat minder hard

Vooralsnog lijkt de toename van het aantal positief geteste personen in verpleeghuizen wel af te nemen. In de week van kerst waren er 83 nieuwe besmettingen nieuw gemeld. Een week later 79 en deze week 41. Petra de Haan van Zonnehuisgroep Noord is ook hoopvol gestemd. 'We zien een stabilisatie; drie weken geleden waren bij ons de zorgen groter dan nu.'

