Bewoner ggz-instelling wordt verdacht van doodslag medebewoner

De eerste openbare zitting in deze zaak is 14 januari. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Het draait dan met name om het voorarrest van de verdachte en er wordt stil gestaan bij het verloop van het onderzoek en wat verder nog nodig is voor een inhoudelijke behandeling, later dit jaar.

Fors geweld

De verdachte werd donderdagavond 15 oktober na de vondst van het lichaam van het slachtoffer aangehouden. De 53-jarige medebewoner was met fors geweld om het leven gebracht. Over de doodsoorzaak wil het OM niets kwijt. 'Het definitieve sectierapport is nog niet binnen', is het antwoord.

Het slachtoffer werd in zijn kamer op locatie De Es om het leven gebracht. Op die locatie worden cliënten met psychiatrische problemen geholpen bij de terugkeer naar een eigen woonruimte.

Lees ook:

- Patiënt ggz-instelling aangehouden na dood medebewoner