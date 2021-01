UMCG gaat woensdag eerste coronaprik zetten (update)

Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Noord-Nederland. De UMCG-medewerkers krijgen het coronavaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden. Noord Nederland krijgt 10,5 procent van de beschikbare 33.000 vaccins.

Twee dagen vervroegd

De vaccinatie voor personeel in de acute zorg gebeurt landelijk en komt twee dagen eerder dan gepland. Minister Hugo de Jonge heeft dit samen met zorgcoördinator Ernst Kuipers bekendgemaakt. Kuipers had er eerder voor gepleit om ook de ziekenhuismedewerkers snel te laten vaccineren, om de druk op de zorg te verzachten.

Zaterdag werd bekend dat personeel in onder meer ziekenhuizen voorrang krijgt bij het vaccineren. Vanaf dat moment werkte het UMCG aan scenario's voor het uitdelen van de prikken.

Welke individuele zorgmedewerkers het vaccin krijgen is nog niet bekend. Hoe het middel wordt vervoerd en hoe de registratie van gevaccineerde medewerkers gaat, is ook niet bekend.

Het UMCG is vooralsnog het enige ziekenhuis in de provincie Groningen waar gevaccineerd wordt. Het Medisch Centrum Leeuwarden en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen zijn de enige ziekenhuizen in respectievelijk Friesland en Drenthe. Voor die drie locaties is gekozen omdat ook de medewerkers van de drie ambulancediensten gevaccineerd zullen worden. Het Martiniziekenhuis, Refaja Ziekenhuis en het Ommelander Ziekenhuis volgen later.

Niet genoeg voor iedereen: rekenwerk nodig

Het vaccin kan in de vriescellen van het ziekenhuis opgeslagen worden bij de gewenste temperatuur van -70 graden Celsius. Omdat het vaccin landelijk verdeeld moet worden, is er voor Groningen, Friesland en Drenthe een beperkt aantal doses van bijna 3500 beschikbaar. Dus wordt er nog volop gerekend, zegt Hoogeveen.

'Er is niet voldoende voor iedereen, dus maken we een prioritering. Wie komt als eerst aan de beurt, wie volgt daarna en wat is de verdeling per ziekenhuis? Daar zijn landelijke richtlijnen voor, die we met de noordelijke ziekenhuizen samen verder uitwerken.'

Verpleeghuispersoneel vanaf de 15e geprikt

Ook personeel in Groningse verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen komt eerder aan de beurt dan gedacht. Zij krijgen een uitnodiging om op 15 januari het vaccin toegediend te krijgen. Dat zou oorspronkelijk de 18e gebeuren. Na de verpleeghuiszorg, worden medewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverplegers en thuiszorgverleners uitgenodigd voor een prik.

Elders in het land komen medewerkers van verpleeghuizen al eerder aan bod. Vanaf aanstaande woensdag wordt in Veghel geprikt, vrijdag volgen Rotterdam en Houten en vanaf maandag 11 januari kan personeel ook in Amsterdam, Drenthe en Den Haag terecht.

Dit bericht is geüpdatet nadat het ROAZ-NN de startdatum van 6 januari heeft bevestigd.

Lees ook:

- Corona dringt verpleeghuizen binnen: tientallen doden

- Groningse ziekenhuizen kunnen urgente zorg nog aan, 'maar er moet niet veel meer gebeuren'

- Volg de laatste ontwikkeling in ons coronablog