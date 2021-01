Zonneparken Drentsche Aa: 'De locaties zijn niet aangewezen door Haren'

Verbeek was tot de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer wethouder namens D66. Gezond Verstand Haren en CDA maakten ook deel uit van dat college. De oud-bestuurder hield zich bezig met onder meer duurzaamheid en zodoende dus ook met zonneparken. 'De wethouder van Groningen moet op basis van zijn eigen plannen het woord voeren en niet naar aanleiding van een oude notitie van de gemeente Haren', laat Verbeek desgevraagd weten.

Hij kan zich op zich wel vinden in de zonneparkplannen van de Groninger wethouder Philip Broeksma (GroenLinks). Laatstgenoemde reageerde onlangs op de ontstane commotie rondom het plan om zonneparken aan te leggen in het dal van de Drentsche Aa. Volgens Broeksma zouden die plannen geen nieuw beleid zijn, maar een voorzetting van Harens beleid.

'Nee, tenzij'

Dat klopt niet helemaal volgens Verbeek. 'Wij hebben gezegd dat er in principe geen zonneparken in dat gebied komen. Wij gingen uit van het principe nee, tenzij.' Dat blijkt ook uit de beleidsnotitie voor zonnepanelen in Haren. Daarin staat beschreven hoe de voormalige gemeente omging met zonnepanelen en het is dan ook dat document waarop het stadsbestuur verder borduurt.

'Eigen beleid verdedigen'

In dat document staat echter niet aangegeven dat er zonnepanelen in het Drentsche Aa-gebied geplaatst kunnen worden. Sterker nog, er valt in te lezen dat het gebied 'in principe' wordt uitgesloten van zonneparken. 'Wij hebben dus niet concreet locaties aangewezen', zegt Verbeek. 'Broeksma moet nu zijn eigen beleid gaan verdedigen en niet teruggrijpen op onze nota uit 2017.'

Strenger geworden

De woordvoerder van wethouder Broeksma laat weten dat het beleid van Haren in de praktijk op hetzelfde neerkomt als wat het stadsbestuur nu voor ogen heeft. 'Haren heeft destijds toegestaan dat er een zonnepark zou komen in de Drentsche Aa bij Glimmen', zegt Natascha van 't Hooft. 'Ons beleid is zelfs strenger. Het is niet zo dat de aangewezen gebieden per definitie worden volgebouwd. Er moet aan meerdere voorwaarden voldaan worden. Zolang dat niet het geval is, wordt er niks gebouwd.'

Politiek roert zich

De VVD in de Groninger gemeenteraad heeft ook lucht gekregen van de bezwaren die er leven rondom de zonneparken. Zo hebben onder meer de dorpsverenigingen van Onnen, Noordlaren, Glimmen en Haren al aan de bel getrokken. Ze vragen de gemeente om af te zien van de bouw van de zonneparken rondom Haren en Glimmen. De VVD twijfelt of er wel sprake is van voortzetting van het Harens beleid. De partij wil verder graag weten of er nog een inspraakronde komt buiten de al geplande digitale inspraak.

