Huisartsen Eemsdelta vrezen schrappen visite-auto

De huisartsenpost bij het Martini in aanbouw (Foto: Doktersdienst Groningen/Facebook)

Er rijden vanaf volgend jaar mogelijk minder huisartsen door onze provincie voor nachtelijke spoedgevallen. Doktersdienst Groningen werkt aan plannen om in plaats van vijf met vier visite-auto's te gaan rijden.

De dienst doet dit op verzoek van de 280 huisartsen in onze provincie, maar huisartsen in de Eemsdelta-regio zijn tegen dat plan.

Werkdruk verlagen

Het gaat om spoedgevallen die niet dringend genoeg zijn voor ambulances. De vermindering is vooral om de werkdruk onder huisartsen te verlagen.

Volgens locatiemanager Barth Nieman van Doktersdienst Groningen (DDG) zijn er 's nachts relatief weinig meldingen: 'Als je kijkt naar de cijfers, kunnen we makkelijk met één auto minder rijden. We gaan nu kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen optimaliseren.'

'Slecht idee'

Huisartsen uit Delfzijl, Appingedam en Holwierde maken zich grote zorgen. Zij schreven eerder al een brandbrief, toen de doktersdienst een pilot deed vorig jaar. De artsen wilden dat de proef zou stoppen, maar dat is niet gebeurd.

Huisarts Bart Arntzen uit Appingedam voelt zich overvallen door het voorstel om het vanaf april volgend jaar structureel voort te zetten: 'Dit is een heel slecht idee. We hebben vrijwel unaniem tegen gestemd', zegt hij namens de groep huisartsen uit de Eemsdelta-regio.

Hij is bang dat de aanrijtijden langer worden, omdat het gebied voor de overgebleven visite-auto's groter wordt: 'Stel je voor dat er een patiënt is met een niersteenaanval. Die wil je zo snel mogelijk goede pijnstilling geven. Straks ben je anderhalf tot twee uur onderweg en dat vinden wij een slechte kwaliteit van zorg.'

Aanrijtijden binnen de normen

Volgens Nieman is de pilot van vorig jaar geslaagd. Wel moeten er aanpassingen gedaan worden in de aansturing van de auto's en de verdeling van de gebieden. Daar wordt nu aan gewerkt.

De PvdA stelde in september Kamervragen over de pilot. Minister Van Ark (VVD) van Medische Zorg liet weten dat er geen risico's zijn dat de patiëntveiligheid in het geding komt en dat de aanrijtijden binnen de normen blijven.

PvdA-raadslid Janny Volmer uit Delfzijl stelde eerder al schriftelijke vragen. Zij maakt zich ongerust over de ontwikkeling: 'De afweging moet niet op grond van cijfers gemaakt worden, maar op grond van de zekerheid van goede zorg. Dit gaat gevolgen hebben voor de aanrijtijden.'

Eerst nog enquête

Nieman benadrukt dat de plannen nog niet definitief zijn. De huisartsen hebben in november een voorgenomen besluit genomen en DDG werkt het nu verder uit. Als een meerderheid van de huisartsen voor stemt, wordt het vanaf april 2022 doorgevoerd.

Arntzen heeft hoop dat er vijf visite-auto's blijven: 'Er wordt nu een enquête verspreid onder de huisartsen over de toekomst van de doktersdienst en de spoedzorg. De uitkomsten daarvan worden meegenomen in de beslissing. In die zin ben ik gerustgesteld.'

