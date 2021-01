Mysterie in Winschoten: waar komt de gele smurrie vandaan?

'Ik was met de hond aan het lopen en het viel me meteen op', zegt René Weerts. Hij was één van de eersten die het zag. 'Het is er vanochtend gekomen. Maar wat is het? Is het uitstoot van iets? Is het een natuurverschijnsel? Ik heb geen idee.'

Het goedje lijkt op stuifmeel van een hazelaar, 'maar die staan hier niet', weet Weerts. 'En het lijkt mij ook wel veel voor een hazelaar. Het stuifmeel ligt in een heel groot gebied.'

'Een beetje eng'

Ook buurvrouw Lizetta Hemel schrok wel een beetje van de gele smurrie. 'Het zit op de ramen. Kijk eens naar het dak van de buren, daarachter. Het is allemaal geel. Ik zou niet weten waar het vandaan komt.'

Hemel vindt het ook wel eng. 'Heb het even met de vinger aangeraakt, maar toen direct maar de handen gewassen. Je weet het niet in deze coronatijd.'

Ook zij is ervan overtuigd dat het niet van een hazelaar komt. 'Die staan hier niet en die zijn ook niet zo groot. Als dat het wel is, dan is het superboom.' Wat het wel is durft ze ook niet te zeggen. 'Ik heb dit nog nooit meegemaakt.'

Mocht het toch om een hazelaar gaan, dan is het niet vreemd dat die boom nu al in bloei is. Het komt de laatste jaren vaker voor dat bomen in januari al in bloei staan.

