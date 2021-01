Burgemeester Hoogendoorn van Midden-Groningen: 'Noodverordening heeft gewerkt'

De noodverordening gold tijdens de jaarwisseling voor twee gebieden in Hoogezand. Het ging om een deel van de wijk Gorecht en het gebied van winkelcentrum De Hooge Meeren. Personen die niet in het gebied woonden of bij iemand om bezoek waren konden doormiddel van de noodverordening worden weggestuurd door de politie en brandweer.

'De noodverordening was niet bedoeld om op te treden tegen vuurwerk of afvalverbrandingen. Die was specifiek bedoeld omdat er plannen bestonden gericht met het oog op vernieling en brandstichting. En met deze noodverordening hebben we dat gelukkig goed kunnen voorkomen, dankzij ook de inzet van de politie', aldus Hoogendoorn in zijn nieuwjaarstoespraak.

Jaarwisseling rustig verlopen

Oud en nieuw is volgens Hoogendoorn rustig verlopen in de gemeente Midden-Groningen. 'Ik wil nadrukkelijk een compliment geven aan zoveel mensen die zich goed hebben gehouden aan de coronaregels. Heel fijn dat u daaraan meewerkte. Helaas zijn er nog steeds mensen die het normaal vinden om afval op straat te verbranden tijdens de oudejaarsnacht. Daar moeten we toch echt van af en ik ben blij te kunnen constateren dat het dit jaar weer beduidend minder was dan het voorgaande jaar', aldus Hoogendoorn.

Lees meer:

- Burgemeester vaardigt noodverordening uit in Hoogezand

- Midden-Groningen vreest misdragingen oud en nieuw bewaakt 'hotspots'

- Nog altijd afvalverbrandingen in Hoogezand: 'Niet meer van deze tijd'