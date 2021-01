Scholen zijn dicht, dus is er thuisonderwijs... in de supermarkt

Ideaal is het misschien niet, maar Sebastiaan en Christella maken er geen drama van. ‘Het is ook wel gezellig, met z’n allen hier in de supermarkt. En de kinderen gaan er heel makkelijk mee om’, zegt Sebastiaan Scholte. Dochters Karolina, Aleksandra en Kasia werken alle drie aan hun schoolopdrachten en ze doen het allemaal op hun eigen manier.

Meehelpen in de winkel

Karolina is de oudste van de drie en volgt praktijkonderwijs. In een supermarkt is altijd wat te doen en met medewerker Gerda Moorlag gaat ze met een lijst door de supermarkt. Hier en daar even spiegelen, dan weer helpen op de versafdeling.

Karolina Scholte doet praktijkonderwijs in de winkel (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

'Ik zit op een praktijkschool en dan moet je natuurlijk praktijk doen', vertelt ze. 'En we dachten: mijn vader en moeder werken in de winkel, dus ik kan dan meehelpen.'

Telmachine en mappen

Achter, in het kantoor van de supermarkt, zitten Aleksandra en Kasia te werken. Tussen de ordermappen en een telmachine werken ze aan hun huiswerk.

'Normaal doen we dit op school, maar nu doen we het in de winkel', vertelt Kasia. Haar zus Aleksandra vertelt dat ze in de supermarkt doet wat ze kan, maar niet alles lukt altijd. 'Thuis helpt mijn moeder dan met wat niet lukte.'

Soms een heel gedoe

Het gezin maakt er zo het beste van. Maar het supermarktpaar beseft ook dat ze het getroffen hebben met hun situatie. Sebastiaan: 'Sommige mensen moeten vrij nemen van hun werk en die zitten dan aan de keukentafel, of met te weinig ruimte. Het is soms een heel gedoe.'

Aleksandra (links) en Kasia (rechts) krijgen les in het kantoor (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

De familie Scholte en heel veel andere ouders moeten het thuisonderwijs volhouden tot minimaal 19 januari. Die dag loopt vooralsnog de lockdown af. Maar mocht het thuisonderwijs toch worden verlengd, dan maken ze er bij de supermarkt in Mussel maar het beste van.

'Het is wel gezellig natuurlijk', lacht Sebastiaan. 'Met het hele gezin in de zaak.'

