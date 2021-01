Einde verhaal voor Suikerhonk in Hoogkerk

'Wij hebben geen zin meer om ons te verdedigen tegen de dingen die gezegd worden', zegt Demian Aalders (23). Aalders is vanaf de start in 2018 betrokken bij de ontmoetingsplek die volgens hem ten onrechte een jeugdhonk wordt genoemd. 'Wij zijn een ontmoetingsplek voor mensen van 18 jaar en ouder. Eigenlijk wilden we een eigen buurthuis hebben, maar dat is destijds niet gelukt.'

Het honk kwam onder meer in het nieuws tijdens de rechtszaak van de vermoorde Griekse restauranthouder Lazaros Kounatidis. Twee van de drie bestuursleden van het Suikerhonk zitten vast voor de moord op de Griek. 'Dat heeft helemaal niks met ons te maken. De moord is ook niet bij het Suikerhonk gepleegd, maar in de J.A. De Bree-Meijerstraat. Wij nemen uiteraard ook afstand van wat er is gebeurd.'

'Trekken aan een dood paard'

Aalders vormde tot de recente definitieve sluiting in zijn eentje het bestuur. In oktober liet Veligheidsregio Groningen aan hem weten dat het honk de deuren moest sluiten omdat de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Dat besluit steekt Aalders nog altijd. 'Wij hadden zelf het besluit al genomen om te sluiten. Met het bericht van de veiligheidsregio kwamen we opnieuw negatief in het nieuws.'

Aalders had geen zin om 'aan een dood paard te trekken' en daarom besloot hij de stekker eigenhandig uit het honk te trekken. De gemeente wilde juist met het nieuw te vormen bestuur om de tafel. 'We wilden graag evalueren, maar ook naar de toekomst kijken. Daarnaast moest er een voltallig bestuur komen want een bestuur van één man is geen bestuur', laat de woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling desgevraagd weten. De gemeente verwachte een plan van aanpak van de Hoogkerkers.

'Mijn plan was het volgende: we stoppen', zegt Aalders. 'Ik vind niet dat we netjes zijn behandeld. Door Peter den Oudsten (oud-burgemeester, red.) overigens wel hoor. Die kwam ook in zijn vrije tijd weleens langs, in zijn oude Volvo. Voor hem was er respect. Dat werd anders met de huidige burgemeester. Die vond het honk gewoon niks.'

Lege plek

De gemeente heeft het witte gebouw inmiddels dus verwijderd. Een alternatief is er nog niet voor de bezoekers . Althans geen officieel alternatief; 'We hebben wel een nieuwe plek gevonden, maar dat is bij iemand op het terrein en dus een privé-locatie', zegt Aalders. Om welke locatie het gaat wil hij niet zeggen: 'Dat lijkt me niet verstandig.'

