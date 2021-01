Paas in nieuwjaarstoespraak: ‘Reden genoeg voor vertrouwen’

Commissaris van de Koning René Paas slaat in zijn nieuwjaarstoespraak een optimistische toon aan. Door corona gaat de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de provincie Groningen niet door, daarom spreekt hij zijn gebruikelijke boodschap uit via een video.

In de toespraak heeft Paas het onder meer over ‘meer mogelijkheden dan ooit’. De Commissaris van de Koning doelt op de honderden miljoenen uit het Just Transition Fund om de werkgelegenheid in Groningen op peil te houden, de steeds hardnekkiger geluiden over de komst van de Lelylijn en het extra geld voor het bevingsgebied.

‘Er is reden genoeg om met vertrouwen dit jaar tegemoet te zien’, zegt Paas. ‘Wat we op dit moment aan het doen zijn, biedt goede mogelijkheden om stappen vooruit te zetten. Een voorbeeld is het Nationaal Programma Groningen. Het hardnekkige gerucht gaat dat Groninger bestuurders daarover verdeeld zijn, maar iets moeilijks als geld verdelen, wat een potentieel bloedbad is, ging goed.’

Dat verschillende partijen de Lelylijn in het verkiezingsprogramma plaatsen moet ook positief worden uitgelegd, betoogt Paas. ‘Bovendien is er nu een meerderheid voor een Deltaplan voor Noord-Nederland, met de Lelylijn erin, wat kan zorgen voor grote ontwikkelambities in Noord-Nederland. Dat is meer dan ik in Den Haag de afgelopen jaren over Noord-Nederland heb horen zeggen.’

‘We komen van ver’, vervolgt Paas. ‘Als je een keer geld hebt geïncasseerd als afkoopsom (voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn, red.), speel je met zwart in Den Haag. Dat wij in het begin vooral zeiden dat het ons om het even is, de Lelylijn of versnellen via bestaand spoor, heeft daarmee te maken. Nu iedereen de mond vol heeft over de Lelylijn staat het als een paal boven water dat-ie er moet komen. Maar het gaat er ook om dat er een totaalpakket wordt dat de toets der kritiek van iedereen kan doorstaan.’ Met andere woorden, er moet een pakket op tafel komen waarmee Drenthe ook tevreden is, stelt Paas.

De 438 miljoen uit het Just Transition Fund kan daarbij een belangrijke rol spelen, meent de commissaris. Een landenrapport van de Europese Commissie stelde eerder dat het Nederlands deel uit dit fonds volledig naar Groningen zou moeten gaan. De noordeiljke provincies hebben dat in onderling overleg breder getrokken, legt Paas uit.

‘We hebben als Groningen, Friesland en Drenthe de helft van de inwoners van de provincie Zuid-Holland. Om indruk te maken in Den Haag en Brussel moet je ervoor zorgen dat je gezamenlijk opfietst. Dat doen we steeds beter. Er zijn zulke mooie mogelijkheden, het mag niet aan ons als bestuurders liggen.’