Beukema: 'Al drie sterfgevallen door corona in Eemsdelta'

De hulp van het leger is inmiddels ingeroepen, laat Beukema weten.

Zes militairen

In de eerste vier dagen zijn bijna honderd inwoners van de nieuwe gemeente Eemsdelta positief getest. 'De dagkoersen fluctueren flink, maar het blijft onverminderd zorgelijk', zegt Beukema.

Volgens de burgemeester staat de zorg in de gemeente onder grote druk. Het revalidatiecentrum voor coronapatiënten in Delfzijl krijgt sinds nieuwjaarsdag hulp van zes militairen. Daardoor konden patiënten van de ziekenhuizen naar het centrum worden overgebracht.

Er zijn volgens de burgemeester geen brandhaarden in verpleegtehuizen.

De eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente Eemsdelta (Foto: Martin Drent)

Onrustige jaarwisseling

Beukema hield maandag zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de eerste vergadering van de gemeenteraad, waarin de 29 raadsleden werden geïnstalleerd en de vijf wethouders werden benoemd. De burgemeester stond daarbij ook nog even stil bij de jaarwisseling, die onrustig is verlopen in Eemsdelta.

Zo werd in Appingedam de ME in eerste instantie opgeroepen om de brandweer te assisteren bij het blussen van een brandje. De ME hoefde niet in actie te komen, maar het was wel onrustig.

Geweld en zwaar vuurwerk

'Het blijft volstrekt onaanvaardbaar dat er geweld wordt gebruikt naar politie en hulpverleners en dat er met zwaar vuurwerk wordt gegooid', zegt Beukema. 'Er wordt heel veel inzet gevraagd van de hulpdiensten voor het pleziertje van enkele groepen.'

Hoeveel schade er is aangericht tijdens de jaarwisseling wordt later bekendgemaakt.