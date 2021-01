Vechtsportsite: Sarèl de Jong is vechter van het jaar (update)

De 24-jarige De Jong werd in 2020 wereldkampioen in twee gewichtsklassen, net als in het jaar ervoor. Ze heeft deze titel in de klasse tot 61 en tot 64 kilo, bij organisatie Enfusion. In verband met corona hoefde ze afgelopen jaar maar twee partijen te boksen die ze allebei op punten won.

Gehoord via sociale media

‘Deze titel kwam echt onverwacht, maar het is wel een erkenning voor het harde werken’, zegt De Jong. Ze hoorde via sociale media dat ze een van de winnaars is. ‘Ik wist niet dat ze in coronatijd zoiets deden, maar ik vind het heel tof.’

Ik heb niet aan stoppen gedacht. Dat woord staat niet in mijn woordenboek Kickbokster Sarèl de Jong

Hoop op een beter 2021

2020 was ook voor de kickbokster geen makkelijk jaar. ‘Ik heb in het begin wel ups en downs gekend. Nee, ik heb niet aan stoppen gedacht. Dat woord staat niet in mijn woordenboek. Maar ik heb wel gedacht: waar doe ik het voor?’

De Jong is dankbaar dat ze toch nog twee keer heeft kunnen vechten. ‘En nu op naar een beter 2021. Ik hoop dat ik mijn titel kan prolongeren. Op sportgebied kan het bijna niet slechter zijn dan in 2020’, besluit De Jong.

De andere 'vechters van het jaar' zijn volgens R1N Reinier de Ridder (mixed martial arts), Levi Rigters (kickboksen) en Denise Kielholtz (mixed martial arts).

Dit artikel is aangevuld met de reactie van kickbokster Sarèl de Jong.