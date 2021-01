Eemsdelta van start: raadsleden en wethouders geïnstalleerd

De 29 raadsleden zijn tijdens de eerste vergadering maandagavond geïnstalleerd. Het college bestaat uit Annalies Usmany en Jan Menninga van Lokaal Belang Eemsdelta, Meindert Joostens (ChristenUnie), Hans Ronde (VVD) en Pier Prins (CDA).

Coronazorgen bij start

De bloemen bij de ingang van de raadzaal in het gemeentehuis van Delfzijl lieten zien dat het een feestelijke avond was. Op elke tafel lag een wit plastic bakje waar chocolaatjes en nieuwjaarsrolletjes in zaten.

Burgemeester Beukema liet in zijn nieuwjaarstoespraak weten dat het een onrustige jaarwisseling was en dat hij zich zorgen maakt om het coronavirus, dat de kop opsteekt in de nieuwe gemeente. In de eerste vier dagen van de nieuwe gemeente zijn er al drie sterfgevallen.

Kritiek op coalitieakkoord

Tijdens de vergadering werd het coalitieakkoord besproken. PvdA-fractievoorzitter Joop van der Lei heeft daarop een aantal kritiekpunten. Zo wil de oppositiepartij weten hoe de coalitiepartijen denken alle doelen te realiseren. 'Het klinkt allemaal mooi, maar hoe en waarvan doen we dit?'

Wethouder Usmany laat weten dat die vragen de komende periode worden beantwoord: 'Op heel veel onderdelen gaan we een visie maken. Dat wordt hier in deze zaal uitonderhandeld, ook met uw partij.'

Gemeentebelangen Eemsdelta had graag gezien dat er een raadsakkoord kwam, waarbij oppositiepartijen ook een vinger in de pap krijgen bij het beleid de aankomende jaren. Usmany: 'We hebben eerst gekozen voor een coalitieakkoord, omdat de opgave nu groot is. Een raadsakkoord kan komen, maar dan op een ander moment.'

Advies

Beukema heeft voor de kersverse raadsleden nog een advies, zo liet hij in zijn toespraak weten: 'Zet zoveel mogelijk tijd in om de gevoelens uit de samenleving naar de raadzaal te brengen. Reageer niet klakkeloos op berichten in de sociale media. Maak altijd een eigen afweging.'

Eemsdelta is ontstaan na een fusie van de voormalige gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. De nieuwe gemeenteraad blijft aan tot maart 2026.

Lees ook:

- Beukema: 'Al drie sterfgevallen door corona in Eemsdelta'