Vaccineren zorgpersoneel bijna van start: 'Het moet zorgvuldig en veilig'

Het UMCG in Groningen maakt woensdag een begin met het vaccineren van zorgpersoneel. 'We moeten er geen race van maken. Het moet zorgvuldig en veilig', zegt bestuursvoorzitter Ate van der Zee van het ziekenhuis.

Het UMCG begint met het vaccineren van cruciaal zorgpersoneel, zoals verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, de COVID-afdeling en ambulancemedewerkers. Ook in het Medisch Centrum Leeuwarden en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen krijgt het zorgpersoneel vanaf woensdag de coronaprik.

Landelijke afspraken gemaakt

Omdat het vaccin landelijk verdeeld moet worden, is er voor Groningen, Friesland en Drenthe een beperkt aantal doses van bijna 3500 beschikbaar. 'Het is ook weer niet zo ingewikkeld', zegt Van der Zee over de vaststelling van de vaccinatievolgorde. 'Daar zijn landelijk afspraken over gemaakt.'

Iedereen heeft het recht om het vaccin te weigeren Ate van der Zee - bestuursvoorzitter UMCG

Beginnen met vaccineren is volgens Van der Zee een goede stap, maar nog niet dé oplossing. 'Het lost het probleem van de pandemie nog niet op, want niet al het personeel in de frontlinie is al beschermd. We moeten er met elkaar voor zorgen, als samenleving, dat de druk en het aantal besmettingen omlaag gaan.'

Andere regioziekenhuizen volgen

'We doen het met de drie noordelijke provincies samen, daarom starten we ook tegelijk in Groningen, Assen en Leeuwarden. Daar worden ook de ambulancemedewerkers van de noordelijke provincies gevaccineerd. Direct daarna zullen ook de andere ziekenhuizen in de regio volgen.'

Niet verplicht vaccineren

Wie dat niet wil, krijgt het vaccin niet. 'Iedereen heeft het recht om het te weigeren, dan komen anderen in beeld. Er zit een volgorde in waarlangs we de route bepalen. Als je klaar bent met de ene groep, ga je door met de andere groep. Maar afgaande op wat ik hoor, is de prikbereidheid hoog.'

Privacy is belangrijk bij het zetten van de vaccinaties, zegt Van der Zee. 'Het wordt bijgehouden in het personeelsdossier, maar dat is voor de werkgever niet toegankelijk. We kunnen wel zien hoe veel procent van de medewerkers van een onderdeel is gevaccineerd, maar niet op persoonsniveau.'

