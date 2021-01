Speciaal team beëindigt protestactie gevangenis Ter Apel

Achttien gedetineerden kwamen in opstand. Ze verschansten zich in de afdelingskeuken en weigerden terug te keren naar hun cel. 'Ze wilden een gesprek met iemand van de directie', zegt gevangenisdirecteur Laurens Huizenga.

'Open voor gesprek, maar niet op deze manier'

De Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid, een soort Mobiele Eenheid binnen gevangenissen, is opgeroepen om het protest te beëindigen. 'Het is een eis waar we niet op zijn ingegaan', zegt Huizenga. 'Als we daar gehoor aan geven is straks het hek van de dam. Dat willen we natuurlijk niet. We staan altijd open voor een gesprek, maar niet op deze manier.'

Wat willen de gedetineerden?

De gedetineerden zijn het niet eens met een nieuwe wet die waarschijnlijk later dit jaar wordt ingevoerd. Die nieuwe regels maken het mogelijk om gedetineerden die niet meewerken aan terugkeer, versoberd te kunnen opvangen. Ook zijn ze het niet eens met de nieuwe coronamaatregelen die binnen de gevangenismuren gelden.

In de PI Ter Apel zitten gedetineerden die geen Nederlandse nationaliteit hebben en in ons land een misdrijf hebben gepleegd. Na het uitzitten van hun straf moeten ze terug naar het land van herkomst. Maar dat gebeurt niet in alle gevallen.

De nieuwe wet schrijft voor dat gedetineerden die zelf niet actief meewerken aan die terugkeer, alleen recht hebben op de basisvoorzieningen in de gevangenis en niet in aanmerking komen voor extra activiteiten. Zo hopen ze dat gedetineerden wel meewerken aan terugkeer.

Uitleg over de nieuwe regels

Volgens de gevangenisdirecteur is er in de afgelopen tijd veel uitleg gegeven over de nieuwe regels: 'Zo zijn er bijvoorbeeld informatiebladen verspreid in verschillende talen en hebben we regelmatig overlegd met de gedetineerdencommissie, een vertegenwoordiging van gevangenen. Het nieuws was dus al langer bekend', aldus Huizenga.

De protesterende gedetineerden zitten nu maximaal veertien dagen in een afzonderingscel. Een deel is daarvoor overgeplaatst naar de PI in Veenhuizen. Na de veertien dagen keren ze terug naar de reguliere cellen.

