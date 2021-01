1,3 miljoen kijkers zien Groningse Nathalie in nieuwe start Big Brother

De start van het nieuwe seizoen van de realitysoap trok iets meer dan 1 miljoen kijkers op RTL4 en nog eens 300.000 mensen bekeken het Big Brother-huis op RTL5, waar de afleveringen sinds dinsdag te zien zijn. Omdat Big Brother ook Vlaamse deelnemers heeft en het programma in België is te zien, zal het totaal aantal kijkers nog hoger liggen.

De deelnemers van Big Brother, met Nathalie linksonder (Foto: Ingo Cali/ RTL)

Onder de loep van gedragsdeskundigen

In Big Brother laten acht deelnemers zich met elkaar opsluiten in een huis, voor de ogen van ruim honderd camera's. Het programma duurt honderd dagen, maar niet iedereen blijft zo lang in het huis. Deelnemers en kijkers hebben invloed op wie er blijft en wie het huis moet verlaten.

Nieuw is dat de bewoners dit jaar voortdurend onder de loep liggen van psychologen en gedragsdeskundigen die de acties en reacties van de bewoners duiden. Ook kunnen bewoners geheime opdrachten krijgen die ze moeten uitvoeren. Verder mogen kijkers bepalen wie bepaalde rollen in het huis krijgen, zoals bijvoorbeeld de rol van Huismeester.

'Nathalie heeft graag dat alles koek en ei is'

De 23-jarige Nathalie is geboren in Thailand maar ze is sinds haar eerste levensjaar Stadjer. RTL typeert de Groningse als iemand 'die confrontaties niet uit de weg gaat en zegt waar het op staat, maar liever heeft dat alles koek en ei is. Ze is opgegroeid met telefoon en social media en is benieuwd hoe ze het zal ervaren wanneer dit allemaal wegvalt.'